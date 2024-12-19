草姬上市｜盤點昔日明星新股　禁售期前多掀炒風　呢隻首掛飆14倍

今年下半年新股市場轉趨和暖，其中有視帝郭晉安加持的草姬（2593）獲超額認購近6,100倍，超越晶科電子（2551）成為今年「超購王」。該股首掛，盤中一度升逾三戶成，午間收報4.6元，較招股價3.75元高23%，尚算「收貨」。



草姬大受投資者歡迎，不單止因新股市場趨旺，引起資金請睞，某程度上亦因其名人效應。翻查資料，過往不少有名人加持的股份，均會成為市場焦點所在，並對短期股價有「影響力」。



毛記葵涌創辦人林日曦出席敲鑼開市儀式。（資料圖片）

臨近年尾，新股市場持續旺場，被市場視為「吉利概念股」的晶科電子 ，超購逾5,600倍成今年超購王，但短短一個月，超購王的寶座就被由視帝郭晉安有份創辦的草姬取代。

要數到最為香港人熟悉的明星股，不得不提歷史上超購最多的毛記葵涌（1716），超額認購達6,289倍，涉資510億元。毛記葵涌旗下的毛記電視及100毛深受年輕人歡迎，獲超過14.3萬人追捧；一手中籤率為0.8%。毛記葵涌招股價為1.2元，首日掛牌即大升8.8倍至11.76元，一手帳面可賺10,360元。

黎姿任大股東的卓珈控股早年於創業板掛牌，上市首天已爆炒。﹙鄭子峰攝﹚

毛戈平首日升幅達九成

除了毛記葵涌，香港明星有份的港股還有視后黎姿（現名為馬黎珈而）所創辦的卓珈控股（1827），卓珈控股在2017年以配售方式在創業板上市，股價在上市當日曾大升5.3倍，最後收報3.8元，較定價0.8元升3.7倍。公司更於2019年成功轉主板。

內地代妝師毛戈平創辦的毛戈平，掛牌首日曾飆92%。（夏家朗攝）

今個月的上市的內地美妝品牌毛戈平（1318），港人未必熟悉，但在內地卻是人氣高企的網紅化妝師。他所創立的化妝品及護膚品品牌，是目前中國市場十大高端美妝集團中唯一的中國公司。首日掛牌曾大升92%，為下半年升幅最高的新股。昨日收報61元，仍較招股價29.82元高出一倍%。

另外，建築股聯旺（8217）本來業務不sexy，惟其大股東兼行政總裁黃永華的女兒為TVB當紅花旦黃翠如，因為得到注目，加上當時炒殼熱潮旺盛，2016年4月聯旺上市首日，午後一度炒上高位，較配售價0.26元高出17.4倍，收市價仍較配售價高14.38倍。黃永華其後亦陸續減持套現。

藝人黃翠如父親黃永華8度減持聯旺集團。﹙視覺中國﹚

明星股禁售期前均有升勢

去年兩隻明星股，也延續早年明星股上市首日氣勢。周杰倫概念股巨星傳奇（6683）及王一博概念股樂華娛樂（2306）因市況波動，招股反應未算十分熱烈，超購12倍及27倍，招股價分別是4.25元及4.08元。但在首掛當日，最高曾分別大漲48%及58%。兩股的股價在禁售期完結前均一路走高，升勢持續近一年，巨星傳奇及樂華娛樂最高曾見13.16元及8.25元，較招股價大升2.1及1倍。

至於在2021年上市的稻草熊娛樂（2125），則是由中港台當紅藝人吳奇隆創立，當時招股超購402倍，上市首日曾高見11.36元，較招股價5.88元升近9成。股價亦在其後數月一路向上，曾高見15.3元，較招股價高1.6倍。

吳奇隆昔日靚相（視覺中國）

不過，雖然明星股普遍首掛表現凌厲，然而股價中長期更講基本因素，參考上述幾隻明星股的股價走勢，在上市初期明顯有資金進場炒作，股價或會脫離基本面。倘若長線投資者看好公司長遠發展，或可待短線投資者離場後，伺機收集。