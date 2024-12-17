外資駐港公司數目按年升10%　英資及星資在港企業數目均增逾1成

政府今日（17日）公布的「二零二四年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查」和「二零二四年初創企業統計調查」結果顯示，在2024年，母公司在海外及內地的駐港公司數目增加至9,960間，香港的初創企業數目則增至4,694間，兩項數字均創新高，顯示香港的營商吸引力有增無減，繼續是海內外企業設立或擴展業務的理想地點。



商務及經濟發展局局長丘應樺表示：「憑藉在『一國兩制』下的獨特優勢，香港是海外企業開拓內地市場和內地企業『走出去』的最佳雙向平台，是它們的首選投資目的地。儘管環球經濟不明朗、疫情後市場模式出現轉變，以及地緣政治等因素窒礙了企業擴展環球業務的計劃，香港營商友善的環境仍然繼續保持其獨特優勢和吸引力，為企業帶來龐大機遇。」

他續說：「另一方面，香港的初創企業數目持續有亮麗增長，可見政府近年積極推出的各項支援措施奏效，提供了理想的初創生態圈，促進本地初創企業蓬勃發展。」

商務及經濟發展局局長丘應樺指出，香港的初創企業數目持續有亮麗增長，可見政府近年積極推出的各項支援措施奏效。（黃浩謙攝）

隨着香港在疫情後持續復蘇，母公司在海外及內地的駐港公司數目大幅增長。根據投資推廣署及政府統計處共同進行的「2024年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查」，2024年有香港境外母公司的駐港公司數目達9,960間，較去年增加超過920間，上升10%；而僱用人數高達493,000人，按年上升5%。

按母公司所在地分析，在2024年內地駐港公司數目最多（2,620間），其次是日本（1,430間）、美國（1,390間）、英國（720間）及新加坡（520間）。

在2023年，中國內地的駐港公司數目最多（2,177間），其次是日本（1,403間）、美國（1,273間）、英國（641間） 及新加坡（477間）。

丘應樺指出：「內地駐港公司繼續佔據首位，再次證明香港是內地企業『走出去』的首選平台。而來自海外的駐港公司數目亦持續增長，反映儘管受地緣政治影響，企業對擴展業務仍保持務實態度，理性選擇香港作為其拓展亞洲業務的基地。作為全球唯一集合中國優勢與環球優勢於一身的城市，香港會繼續積極擔當『超級聯繫人』及『超級增值人』的橋樑角色，更好地『引進來、走出去』，為香港的經貿發展增強動能。」

該9,960間駐港公司中，按在香港的主要業務範圍分析，在2024年從事進出口貿易、批發及零售業的駐港公司數目最多（4,730間），其次是金融及銀行業（2,020間），以及專業、商用及教育服務業（1,530間）。

此外，投資推廣署進行的「2024年初創企業統計調查」結果顯示，香港的初創企業持續蓬勃發展，數目較去年增加10%至4,694間，創歷史新高，足證香港對初創企業創辦人的吸引力。這些初創企業僱用17,651人，較去年增加7%。

這些初創企業涵蓋不同行業，包括金融科技；資訊、電腦及科技；電子商貿；教育及學習；以及數據分析等。值得一提的是，健康及醫療，以及可持續／綠色科技兩個行業錄得明顯增幅，分別按年增加54%和82%。