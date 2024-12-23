渣打︰減息利好財管業務增雙位數　未來5年增聘五成客戶經理

美國最新公佈減息0.25厘，為今年以來第三次，港息最優惠利率（P）也再度跟隨下調，三次跟減累積減息0.625點子。不過，聯儲局點整圖預計，明年美國僅將減息兩次。渣打香港區財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，美國啟動減息周期，步伐可能有所放緩，但仍會繼續向下，定存息料跟隨下調，相信有利於經濟增長及財富管理業務。



文偉成希望，今年全年以至於明年及未來幾年的財富管理及零售銀行業務，均能保持雙位數字增長，當中內地新客數目增長料保持較快趨勢。（資料圖片）

內地新客數目增長料保持較快趨勢

文偉成表示，其實自美國9月開始減息以來，渣打全線財富管理產品銷售都有不錯表現，當中特別是固定收益包括債券，還有結構性產品等較受歡迎，而基金及保險也有不錯增長。

至於渣打香港區財富管理及零售銀行業務也表現強勁，第三季度及今年頭九個月的收入，均按年錄雙位數增長。當中財富方案業務收入創季度新高，錄雙位數增長。富裕客群收入同樣錄雙位數增長，客戶增長迅速。而淨新增資金(NNM) 增長非常強勁，主要來自富裕客群

全新尖沙咀財富管理中心將開幕 將繼尋覓合適地點

文偉成希望，今年全年以至於明年，及未來幾年的財富管理及零售銀行業務，均能保持雙位數字增長，當中內地新客數目增長料保持較快趨勢，美國減息及一簽多行政策等均為利好因素。內地客並多為富裕客戶，即資產達100萬以上的客戶。

渣打集團目標為未來5年新增資金淨流入達2,000億美元，並增聘前線客戶經理50%。文偉成表示，香港為集體主要市場，人數增幅與集團相若。目前香港財富管理及零售銀行業務部門員工人數達3,000人，今年有主力增聘前線及數碼業務方面的員工，其他方面的人手保持穩定。

他指出，未來5年也會加大投資在財富管理業務，包括客戶經理及數碼平台體驗，做好國際銀行及富裕客戶等業務，並吸引更多新客及資金管理。

渣打全新位於尖沙咀北京道的財富管理中心，預計會在明年約3月正式開幕。文偉成表示，會在旺區繼續尋覓合適地點，希望有更多財富管理中心推出。