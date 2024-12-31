優必選未止跌　早段曾瀉逾9%　再見上市新低｜港股異動

機械人生產商優必選（9880）未止跌，繼周一（30日）下挫逾31%後，今日（31日）早段曾再跌超過9%，低見56.2元，為上市新低價。截至上午9時36分，報58.25元，跌6.7%，成交額3.69億元。



公布，董事會主席、執行董事兼首席執行官周劍分別與趙國群、夏擁軍等各自訂立終止協議，以終止一致行動方協議，自周一起生效。

深圳智能優選與周劍訂立的一致行動方協議亦已終止，同日生效。周劍、趙國群、夏擁軍、王琳、熊友軍、夏佐全及深圳智能優選各自持有該公司投票權少於30%，不再是公司的控股股東。

該公司表示，周劍作出禁售承諾，他自今日起12個月內，其將不以任何方式減持其持有的該公司7,040萬股H股。

董事會認為，上述事宜不會對集團的運營有任何重大不利影響。

公司稱尊重股東對股份不同處置計劃

針對股價大跌，優必選回應內媒，稱公司尊重股東在長期看好公司的基礎對於上市前私募股權投資(Pre—IPO) 股份處置有不同的計劃。

公司管理層對公司各項經營業務及人形機器人產業落地有非常充足的信心，同時管理層也對外披露了關於股份的長期鎖定公告。