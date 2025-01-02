2025年首日恒生指數股紅盤低收　全日挫436點　中芯瀉近9%

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於2024年一洗頹風，全年錄得逾3,000點升幅。今日（2日）為2025年首個交易日，會否紅盤高開為市場人士焦點。不過美股在2024年最後一個交易日低收，三大指數跌幅介乎0.07%及0.9%，或會影響到投資者信心。匯市方面，美元兌日圓升0.16%，惟兌歐元輕微回軟。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油及紐約期金分別升0.43%及0.01%。



【16:20】港股今年首日低收

港股於2025年首個交易日紅盤低開低收，恒指收市報19623點，跌436點，國指跌199點，報7090點，科指跌110點，報4357點，成交額約為1,648億元。

晶片股低收，中芯（0981）跌8.8%﹑華虹半導體（1347）跌6.7%﹑上海復旦（1385）跌5.3%。

汽車股方面，蔚來（9866）跌1.4%﹑小鵬（9868）跌3.5%﹑理想汽車（2015）跌不足0.1%﹑比亞迪（1211）跌3.2%。

消費股方面，海底撈（6862）跌2.1%﹑蒙牛（2319）跌4.8%﹑李寧（2331）跌3.5%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.3%﹑騰訊（0700）跌0.2%﹑美團（3690）跌0.7%﹑小米（1810）跌1.4%﹑京東（9618）跌2.6%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.1%﹑港交所（0388）跌2.6%﹑友邦（1299）跌1.8%。

【15:12】港股最新跌449點

內地股市在2025年首個交易日低收，上証指數收市報3262點，跌89點，深成指數收市報10088點，跌326點，滬深300指數收市報3820點，跌114點，創業板指數收市報2060點，跌61點。

港股方面，恒指最新報19610點，跌449點。

【13:10】恒指最新跌320點

恒指最新報19740點，跌319點，國指跌144點，報7144點，科指跌68點，報4399點。

【12:17】港股半日跌近300點

恒指半日低收，最新報19762點，跌297點，國指跌135點，報7154點，科指跌60點，報4407點，成交額為874億元。

晶片股下跌，中芯（0981）半日跌6.9%，華虹半導體（1347）跌4.2%﹑上海復旦（1385）跌3.3%。

手機設備股方面，舜宇（2382）跌4.1%﹑瑞聲（2018）跌1.5%﹑高偉電子（1415）跌2.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升0.8%﹑小鵬（9868）跌2%﹑蔚來（9866）升0.3%。

科技股方面，京東（9618）跌2.2%﹑騰訊（0700）升0.9%﹑美團（3690）跌0.3%﹑阿里（9988）跌0.7%﹑小米（1810）中午收市報34.5元，無升跌。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.5%﹑友邦（1299）跌1.6%﹑港交所（0388）跌1.4%。

【11:01】恒指跌幅收窄至240點

港股跌幅收窄，恒指最新報19819點，跌240點，國指跌112點，報7177點，科指跌35點，報4432點。

舜宇（2382）跌5.2%。

【10:38】港股跌幅擴大至逾400點

恒指跌幅進一步擴大，最新報19623點，跌436點，國指跌187點，報7101點，科指跌84點，最新報4383點。

信義光能（0968）及舜宇（2382）均跌5.1%。

吉利（0175）﹑中信（0267）﹑中芯（0981）及國壽（2628）等4隻成份股跌4%。

【09:42】港股跌幅擴至逾300點

港股跌幅擴大，恒指最新報19754點，跌305點，國指跌7159點，跌130點，科指跌51點，報4416點。

信首系走勢疲弱，信義光能（0968）跌3.8%﹑信義玻璃（0868）跌2.4%。

【09:25】港股低開127點 失守2萬點

恒指最新報19932點，低開127點，國指最新報7226點，低開63點，科指最新報4436點，低開31點。

阿里（9988）悉售高鑫零售（6808）股權，兩者今早股價表現，前者平開，報82.4元﹑後者低開14.9%。

科技股方面，騰訊（0700）平開﹑美團（3690）平開﹑小米（1810）高開0.9%﹑京東（9618）低開2.3%。

消費股方面，海底撈（6862）低開1.8%﹑李寧（2331）平開﹑安踏（2020）低開0.7%。

汽車股方面，蔚來（9866）平開﹑小鵬（9868）低開1%﹑理想汽車（2015）低開1%。

金融股方面，滙豐（0005）平開﹑港交所（0388）低開0.4%﹑友邦（1299）低開0.8%。