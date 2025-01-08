中國資產荒助燃海外投資熱　彭博︰內地投資者爭購港互認基金

中國資金的出海熱情持續升溫，在QDII（合格境內機構投資者）額度依然緊俏之際，香港互認基金受到內地投資者青睞，多隻基金僅重新開放一日就因需求強勁而「關門謝客」。

據彭博報道，中國證監會自1月1日起將與香港互認基金客地銷售比例限制從50%放寬至80%，即此類基金的內地銷售規模最高可達總資產的80%。多隻互認產品隨之開放申購，但僅僅一日後，摩根亞洲總收益債券基金、華夏精選基金-華夏精選固定收益配置基金、易方達精選策略系列-易方達（香港）精選債券基金等宣布暫停內地申購，因銷售或觸及上限。

香港互認基金內地銷售淨匯出額暴升

報道指，隨著中國經濟復甦未穩而特朗普關稅威脅高懸，A股創下2016年來最差開年表現；寬鬆預期下，中國債市殖利率的不斷走低也加劇高息資產荒，進一步推動了這波從去年就開始的投資海外的浪潮。互認基金產品作為QDII基金等出海資金的補充，有望獲得持續關注。

根據中國外匯管理局的數據，截止去年11月末，香港互認基金內地銷售的累計淨匯出額為415億元人民幣，較2023年末驟增138%，邁向2016年有數據以來的最大年度增幅。

香港互認基金受到內地投資者青睞，多隻基金僅重新開放一日就因需求強勁而「關門謝客」。﹙資料圖片﹚

「互認基金的售罄說明了在國債殖利率下行、A股震盪的背景下，高殖利率美元債券等對於國內投資者的吸引力正在顯著增加，」酷望投資總經理楊如意表示。「但也需要關注聯儲會貨幣政策轉向和人民幣匯率變動導致的殖利率變化，及部分海外市場處於歷史估值高位的潛在風險。」

期權市場顯示美國10年國債殖利率可能飆升至5%，因交易員猜測候任總統特朗普的政策將刺激通膨加速和赤字增加。美中主權債之間約300基點的利差前所未見，降低了中國資產的吸引力。此外，在人工智能熱潮的推動下，美國、日本等股市過去一年都大幅跑贏了中國A股，也令境內投資者趨之若鶩。

互認基金「出海」空間廣闊

在互認基金獲得追捧的同時，中國部分QDII基金也以限購令或二級市場高溢價展現出投資者的出海熱情。建信那斯達克100指數(QDII)、廣發納指100ETF聯接(QDII)均於本周開始暫停申購或大額申購；景順長城標普消費ETF因高溢價近期多次發布日內臨時停牌公告，其周二盤中溢價率一度達到約40%。

基金互認機制啟動於2015年，分為內地機構和個人投資者可購買的香港互認基金和香港投資者可購買的內地互認基金。根據中信證券的報告，截至去年11月末，香港互認基金名下的母基金數量41只，以債券型、股票型為主，投資範圍覆蓋亞洲和全球市場。

但與QDII基金當前約3340億元人民幣的規模相比，香港互認基金的規模仍小。此外，香港互認基金內地銷售的累計淨匯出額僅占監管設下的初始投資淨匯出額度3000億元的約14%，這表明互認基金的「出海」空間廣闊。

「隨著居民財富的成長及資產配置理念的成熟，相信內地投資者及香港投資者對於互認基金的了解以及接受程度都會逐步增加，」華夏基金香港機構業務主管高磊表示。