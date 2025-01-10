IMF料今年香港GDP增長2.7%　金融體系仍強韌　政府財政空間充裕

國際貨幣基金組織（IMF）代表團完成就香港的2024年第四條磋商討論後發表初步總結，認為儘管面對多重挑戰，香港經濟正逐步復甦，又再次肯定香港作為國際金融中心的地位和功能，認同香港的金融體系在穩健的制度框架、充足的政策緩衝空間，以及聯繫滙率制度暢順運作下仍然強韌。



代表團於去年11月11至22日訪問香港，其間與特區政府官員、金融監管機構及私營機構代表進行討論。代表團認為，基於目前的經濟狀況，香港在中期逐步整合財政的方向和路徑是合適的。代表團預計，在考慮到新的收入措施、控制支出的成效以及與疫情相關的開支逐步減少的支持下，香港的財政空間仍然充裕，並預計財政赤字將進一步收窄。

IMF認同政府撤銷樓市辣招

代表團預計，香港的實質本地生產總值在2024年和2025年均會增長2.7%。代表團認同香港特區政府在開發新增長來源方面的努力，包括推動粵港澳大灣區發展規劃、增加投資，以及吸引海外人才和高端產業來港。代表團亦認同，特區政府取消所有住宅物業需求管理措施是合適的。

代表團同意本港註冊的銀行資本充足、流動性高，盈利能力亦強；本地按揭貸款拖欠率維持在低水平，而低失業率及高住戶資產淨值，均有助支持住戶信貸質素。代表團亦歡迎金管局決定引入正值中性的逆周期資本緩衝（CCyB）比率，此舉將提高銀行體系在系統性風險出現時，加強向實體經濟貸款的能力。

可持續金融能提升港競爭力

代表團亦留意到，香港特區政府及金融監管機構在發展蓬勃的綠色和可持續金融方面有重大進展，而推進可持續金融中心的發展可提升香港作為國際金融中心地位的競爭力。

財政司司長陳茂波表示，歡迎代表團認同香港經濟正穩步復甦。代表團再次肯定香港金融體系的韌性，本港會繼續鞏固提升香港國際金融中心的地位，發揮好「一國兩制」下「內聯外通」的獨特功能。就基金組織提出的不同建議，特區政府會仔細研究並分析。

財政預算案公眾諮詢已展開。圖為財政司司長陳茂波。（財政預算案公眾諮詢宣傳片）

陳茂波﹕未來數年政府將實現收支平衡

他亦感謝代表團認同本港以循序漸進的方式整合財政。面對複雜多變的外圍政經環境，以及本港經濟結構處於調整過程，當局會適當開源節流，並以節流為主導的策略，在數年內恢復收支平衡。節流方面，會管控經常開支增長以逐步收窄收支差距；開源方面，會保持香港簡單低稅制的競爭優勢，並兼顧社會實際情況，避免削弱經濟恢復的動力，並以「能者多付」為原則，盡量減低對一般普羅市民的影響。

金管局總裁余偉文說，正如代表團指出，香港經濟高度開放，金融服務業規模龐大，並與全球接軌，因此聯繫滙率制度仍然是最適合香港的安排。本港穩健的制度框架和政策，包括具透明度的機制、充裕的外滙及財政儲備、穩健的規管及監管架構，以及健全的金融體系，亦繼續支持聯繫滙率制度的公信力。金管局會繼續保持警覺，維護金融穩定，同時提升香港作為國際金融中心的地位。