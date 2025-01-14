微盟反彈近三成　機構料其未來有望受益於微信電商生態完善

微盟集團(2013)午後漲幅繼續擴大，現大漲29%報2.36元，暫成交23.4元。

微盟集團近日宣佈推出「微盟X微信小店」系列解決方案，旨在幫助商家在微信小店生態中實現高效整合與業務增長。此次推出的五套解決方案，通過一體化運營、智能化提效、組織節點管理及微信小店CRM會員運營系統，全面提升商家基於微信小店生態生意增長的運營效率和業務能力。

國元證券指，未來隨微信電商生態完善，微信電商的SaaS和代運營服務商將享受需求迸發紅利，微盟作為具備先發優勢的微信生態原服務商，未來隨着用戶在微信電商生態用戶習慣養成、B端商戶持續加入微信生態，有望打開SaaS業務增長天花板。同時通過精準營銷服務，提升商家商品成交額水平，公司將創造更大商業化價值。

此外，針對股東騰訊減持一事，相關人士稱對公司業務層面沒有什麼影響，這應該是股東出於自身投資考量做出的決策，且其減持行為並非只針對公司一家。微盟集團稱，公司和騰訊將繼續保持互惠共贏的商業合作關係。公司將繼續作為微信小店、小程序和騰訊廣告的服務商，為商家在騰訊生態內提供高質量的SaaS產品和精準營銷服務，促進商家業務增長。