大行報告丨大摩升內地三大航企評級至增持　料行業迎盈利上升周期

摩根士丹利發表研究報告表示，上調南方航空（1055）、東方航空（0670）及中國國航（0753）的評級至「增持」，目標價分別上調至5.9港元、3.49港元及7.61港元。



該行指，內地航空業將迎來一個數年的盈利上升周期，認為行業為首個走出內地通縮的行業，未來3至5年盈利可達其2026年預測的2至4倍。惟該行亦指，仍言之尚早，上述三大航空雖然合共盈利有望創新高，不過合共市值亦較歷史高位低逾40%。

C919國產大飛機。（中國東方航空）

調高內地三航企盈利預測

大摩亦上調內地三大航空公司2024年至2026年的每股盈利預測。該行升南航期內的每股盈利預測分別49.6%、78.3%及60.2%至0.01元、0.32元及0.57元；東航期內的每股盈利預測則上調3%、200.5%及73.7 %，至虧損0.15元、盈利0.17元及盈利0.37元。至於國航，同期每股盈利預測則升14.3%、56.5%及52.2%，至虧損0.03元、盈利0.28元及盈利0.65%。

國泰航空。（資料圖片/黃浩謙攝）

續予國企與大市同步評級

另外，該行維持國泰（0293）評級為「與大市同步」，下調中國民航訊息網絡（0696）評級至「減持」。