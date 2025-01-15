恒生投資料美國上半年暫停減息　中港股市評級中性看好呢幾個板塊

美國總統特朗普下周將宣誓就任，市場關注其政策走向，包括加徵關稅將重燃通脹影響減息步伐。恒生投資管理股票投資主管謝德華表示，美國作為消費驅動經濟體，進口產品僅佔個人消費約20%，意味提高關稅未必推高通脹，故此相信特朗普政策未必會影響聯儲局降低短期利率的方向，料今年減息兩次，但預計會在下半年才會啟動今年內首次減息。



今年最看好美股其次日股

對於特朗普揚言對中國加徵60%關稅，他表示，這也需要視乎美國經濟的承受能力，或會傾向循序漸進模式加關稅，中國方面料會允許人民幣稍微貶值，而不會透過大幅貶值來應對，因會加劇資本外流，同時需要兼顧與其他國家的外貿關係。

中國今年料會繼續將GDP增長目標制定在5%，並預計將有更多寬鬆政策出台，貨幣政策方面將會繼續減息降準，財政方面會繼續發債並提升赤字率，內房也會有繼續有政策支持。

今年資產配置方面，恒生最看好美股，其次為日股，而中港股市僅給予中性評級，歐洲及英國股市為看淡。他建議，中性風險胃納投資者可以股債佔50%來配置資產，較高風險則可提升股票配置至60%。

看好亞洲債券今年違約率料大幅下降

謝德華解釋，預計美股在基本面驅動下，今年將持續上漲，每股收益將增長達到10至11%，主要由於減息周期持續，特朗普政策料專注國內減稅及放鬆管制將有利企業盈利，以及大型科技公司繼續致力於人工智能（AI）投資。

中港股市方面，港股短期仍維持上落格局，缺乏方向，有待更多內地經濟好轉跡象及更有利政策支持，由於政策具備不確定性，故此僅給予中性評級。但恒指估值便宜，較歷史水平為低，在投資角度仍有吸引力，具在全球投資組合內分散配置價值。

板塊方面，會看好高息股包括銀行及電訊股，增長型股份會看好受刺激政策支持的消費平台股。

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩華表示，去年流入股票的資金按年增3.62倍至7,390億美元，而流入債市資金也增1.15倍至6,130億元，預計後者勢頭將在今年持續。恒生偏好亞洲債券，預計需求繼續強勁，而違約率將大幅減低。