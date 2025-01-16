彭博﹕3間歐美對沖基金在港建據點　Hudson Bay管理200億美元資產

再有歐美的對沖基金在香港發展。《彭博》引述知情人士報道，3間來自歐美的對沖基金﹕美國多策略公司Hudson Bay Capital Management LP、英國信用資產管理公司Sona Asset Management和紐約的Centiva CapitalLP將在香港建立據點。



根據政府記錄文件，管理着約200億美元資產的Hudson Bay於去年10月在香港註冊成立一家公司。至目前為止，該公司在香港招聘的員工中，包括領導Segantii Capital Management Ltd.亞洲業務開發團隊的Jack Truong，以及曾在Segantii做可轉債交易員的Dong Yinfei。

Sona管理資產逾百億美元

Sona主要從事歐洲的公共和私募信貸，管理着101億美元資產。根據文件，該公司於去年8月在港成立了一家子公司。知情人士稱，該公司正尋求調派員工及招聘新員工為其提供服務。

根據香港證監會網站的訊息，3年前將業務擴展到新加坡的Centiva Capital，去年11月末獲得設立香港辦事處的監管牌照。知情人士透露，亞洲主管Matthew Haudenschield和股權資本市場交易員Piers Cassidy等員工，在新加坡受到新冠疫情限制後調到香港。