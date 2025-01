台灣股王台積電預計2025年將又是一個強勁增長的年份,預計第一季度銷售額250億美元至258億美元,市場預估244.3億美元;預計第一季度毛利率57%至59%,市場預估56.9%。



該公司又預期以美元計算,2025年營收的增幅將接近20%區間的中段。預計2025年資本支出380億至420億美元,預估351.5億美元。

台積電預計從2024年開始的5年內,以美元計算的年複合增長率將達到20%。

