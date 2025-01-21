特朗普上任對華吹和風　港股、人幣暫喘息　惟好戲在後頭｜折局

特朗普正式就任美國總統，甫上場已簽署多項法案，包括撤銷對電動車的補貼政策，又表示會考慮對所有國家的產品加徵入口關稅，矛頭更指向墨西哥及加拿大這兩個近鄰。不過特朗普暫未有對作為潛在競爭對手的中國出招，延續早前的「和風」。雖然特朗普於上任首日，對華政策似乎持較溫和態度，但是有專家認為，似乎是特朗普不願在上任首日便出招，影響往後股市表現。由於特朗普政策取態存有不少變數，預料短期內港股將於18500點至21000點附近徘徊。



2025年1月20日，美國華盛頓，圖為特朗普在第一資本體育館展示自己簽署的行政命令。（Reuters）

簽署暫緩執行TikTok不賣就禁禁令

特朗普上台後簽署多項行政命令，除卻撤銷對購買電動車的補貼政策外，亦宣布暫緩執行TikTok「不賣就禁」的禁令75日。同時宣布針對來自加拿大及墨西哥的產品加徵25%關稅，最快於2月初實施，消息即時拖累加元走勢。

他又指出會考慮對所有國家普遍加徵關稅，以及命令財政部長審查和評估美國主要貿易伙伴國貨幣兌美元匯率政策及做法，並命令貿易代表審查中美經濟貿易協定，以確定中國是否按照協議行事。

特朗普暫對中國吹和風，港股重上2萬點。（資料圖片）

對華取態溫和港股重上2萬關

整體而言，特朗普在上任首日擺出較溫和的對華姿態，讓投資者舒一口氣，港股今早亦企穩2萬點大關。其中與貿易相關的股份如創科實業（0669），今早亦隨大市上揚。

其實特朗普於上任前夕與國家主席習近平通電話，以及有外電指出特朗普有意在上任100日內訪華，均反映中美兩國之間關係在特朗普上任初期有回暖跡象。因此在特朗普2.0時代首日，特朗普尚未出招不令人意外。

專家認為特朗普上任首日未宣布加徵稅，是不希望美股下挫。（資料圖片）

專家不信特朗普放棄加徵關稅

不過專家卻提醒特朗普上任後首日未有即時開徵關稅，是不希望股市下挫。Eurasia Group創辦人Ian Bremmer指出，中美之間的貿易戰屬勢在必行，只是特朗普不願即時發動攻勢，令美股滑落。Capitol Economics亦指出特朗普必然會增加關稅，會導致市場出現震盪。

Serpa Pinto Advisory創辦人Jon Hilsenrath表示，市場人士對特朗普的做法感到意外，有助帶動美股上揚。

Signum Global高級合夥人Andrew D. Bishop明言不太相信特朗普會放棄開徵關稅，相信只是不希望首日上任發動攻勢。

短期內港股走勢較反覆

獨立股評人沈慶洪亦指出，目前外界難預料特朗普的政策措施，難免對市場帶來不確定性。加上外界亦未清楚中央政府會否再推出措施，刺激經濟及股市，因此他預期在蛇年初期，港股將於18500點至21000點附近徘徊。信誠證券聯席董事張智威則指出，中美之間角力難免，建議投資者宜避開與科技戰﹑貿易戰相關的股份。