新地旗下啟勝物管推XRFM系統　舒緩人手短缺　每月成本僅四位數

人手不足問題一直困擾各行業，如何善用科技解決此痛點，成商界熱門議題。新地（0016）旗下的啟勝管理服務有限公司，近年積極推動創新科技應用，於其管理的環球貿易廣場（ICC），將延展實境 (Extended Reality, XR) 技術融入物業管理服務，推行延展實境設施管理 (XRFM) 系統平台。

該公司總經理（物業管理）林宇軒表示，XRFM系統的推出，不僅是物業管理科技的一次重大革新，更是解決行業普遍面臨的人手不足問題的重要突破。這項技術，近期亦在IWFM Impact Awards 2024頒獎典禮中榮獲「科技應用組別」獎項，成為首家獲此殊榮的香港公司。

啟勝管理服務有限公司總經理（物業管理）林宇軒表示，引入XRFM系統平台能夠提升物業管理的效率。(盧翊銘攝)

智能化巡邏與維護無縫接軌 「一機在手，全物業通行」

自2022年起，環球貿易廣場（ICC）開始推行XRFM系統平台，運用工業革命4.0技術，將實境與虛擬環境相結合。系統運用了擴增實境（AR）、混合實境（MR）及虛擬實境（VR）等先進技術，全面提升物業管理服務的效率和質量。其核心功能包括協助保安員進行巡邏、遠程監控設施運行狀態、日常設施維護以及高效處理工作單等。

在操作上，員工只需攜帶一部智能手機，就能輕鬆實現「一機在手，全物業通行」，提升整體工作效率。巡邏人員可透過手機掃描，收到即時的巡邏路線指引或維護提示，而在電機房內，員工也可選擇配備智能眼鏡進行工作，解放雙手並提高操作靈活性。

「遊戲化」與「可視化」設計提升工作積極性

此外，XRFM系統強調「遊戲化」與「可視化」的設計，不僅能提升員工的操作體驗，還能吸引年輕人加入，進而提高他們的工作積極性。這些創新設計不僅改變了傳統物業管理的方式，也幫助員工更有效地執行任務，同時提升了管理的中央化與標準化，進一步促進了整體管理效率。

每月運行成本僅四位數 研發、培訓成最大挑戰

談及系統實施過程中的挑戰，林宇軒先生表示，最大的困難並非來自金錢成本，而是時間的投入。他透露，BIM技術的實施耗時兩年多，其中最具挑戰性的是工程部門如何設計並落實這一複雜的系統，同時如何有效地培訓員工熟練使用平台。

然而，儘管面臨設計與培訓的挑戰，該系統目前的運行成本僅為四位數，顯示出其高效且具成本效益的特點。林先生強調，XRFM系統不僅節省了大量人力和時間成本，還有效解決了行業中保安人員短缺的問題，展現出創新科技在提升物業管理效率方面的巨大潛力。

展望未來，啟勝計劃將XRFM系統應用到旗下更多物業中。位於沙田的新城市廣場將成為下一個實施點，希望將繼續推動物業管理的智能化升級，並進一步擴大這一系統的應用範圍。