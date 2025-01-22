萬洲分拆史密斯菲爾德於美國掛牌　套現最多48億元

萬洲國際（0288）指出於美國時間周三(21日 )，旗下史密斯菲爾德向證交會公開提交初步招股章程。視乎史密斯菲爾德、包銷商及SFDS（公司的間接全資附屬公司﹑作為售股股東）所協定包銷協議的最終條款而定，受限於市場狀況，史密斯菲爾德發售預期包括初步發售將由史密斯菲爾德出售的1,740萬股史密斯菲爾德股份及將由SFDS出售的1,740萬股史密斯菲爾德股份。



包銷商亦將於行使超額配股權後擁有購股權以自SFDS購買最多522萬股額外史密斯菲爾德股份。

初步發行價23美元至27美元

每股史密斯菲爾德股份的初步發售價預期介乎23.00美元(相當於約178.94港元)至27.00美元(相當於約210.06港元）。估值達107.3億美元（約837億港元），當中萬洲最多套現6.1億美元（約47.6億港元）。

萬洲指，計劃就分拆Smithfield上市，按股東比例實物分派現有Smithfield股份，估計股東將有權享有萬洲所持有Smithfield股份的實物股息，相當於Smithfield上市後擴大股本的0.35%至0.45%。萬洲稱，有關規模及條款尚未落實，將適時公布。

Smithfield是次上市將發行3480萬股，當中一半的1740萬股發行新股，即最多集資4.7億美元，所得款項淨額用作一般企業用途，包括基建、自動化及產能擴張的資本投資。

至於另一半發行股份屬萬洲出售持股，而倘若包銷商行使超額配股權，萬洲將額外出售522萬股，即最多出售2262萬股，而Smithfield總發行股數變成4,002萬股。屆時上市後萬洲持有Smithfield的持股將由100%降至89.9%。萬洲擬將出售Smithfield獲得的款項淨額，用作一般營運資金用途。