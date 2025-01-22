路透﹕央企級金融企業實施限薪減薪　薪酬不可與職級倒掛

《路透》引述3名消息人士表示，中國將對中央金融企業實施全面減薪、限薪，集團員工年度薪酬上限為100萬元（人民幣‧下同），子公司層級薪酬上限為300萬元。措施還要求在集團與子公司各自範圍內，下屬的薪酬不得高於上級，即「薪酬與職級不能倒掛」。



新工資上限下月生效

消息指，新的工資上限最早將於2月生效，金融央企集團及子公司的中層將受最大影響。在金融央企內部，中層職工的薪酬往往超過董事長和行長或總經理。董事長、行長或總經理此前已限薪，年薪在70萬至90萬元之間。

早前政府提高僱員薪酬

報道又稱，金融央企降薪的另一面是中國政府尋求縮小政府內部的收入差距，並引述受此影響人士透露，中國本月稍早意外地給全國數百萬政府工作人員加薪，平均月工資上漲約500元。

據財政部官網披露，中國目前共有27間中央金融企業，包括3大政策性銀行、5大國有商業銀行、4大資產管理公司、6間保險公司等。

人行及中證監等員工減薪

《路透》早前引述消息報道，為順應中國去年啟動的國家機構改革，人民銀行及中證監等金融監管部門職員將於本月開始集體減薪約50%。減薪後，三大監管部門薪酬水平料與公務員看齊。