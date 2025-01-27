聯儲局議息｜市場人士料本周維持利率不變機會率高達99.5%

聯儲局將於本周四凌晨（30日﹑蛇年大年初二）公布議息結果，市場人士預期屆時當局保持現行利率水平機會率高達99.5%，另預料3月議息會議減息機會率不足3成。



據CME「美聯儲觀察」，聯儲局本周維持利率不變的概率為99.5%，降息25個基點的概率為0.5%。到3月維持當前利率不變的概率為71.6%，累計降息25個基點的概率為28.2%，累計降息50個基點的概率為0.1%。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）。（Reuters）

另一方面，美國總統特朗普表示，指出其本人對利率的認識高於聯儲局主席鮑威爾。

《彭博》日前報道，特朗普質疑美聯儲主席鮑威爾的利率決策，並表示他打算「在適當的時候」與其談話。「我想在利率上我比他們要懂得多得多，而且我認為我比主要負責做決定的人肯定也懂得多得多，」

特朗普周四在白宮對記者顯然是談及鮑威爾時說，「如果我有不同意見，我就會讓大家知道。」當被問及是否相信美聯儲官員會聽取他的意見時，特朗普回答說「是的」。