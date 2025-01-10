聯儲局官員再發聲　理事鮑曼支持12月減息　稱為校準政策最後一後

美國聯儲局再有官員就利率走勢及通脹前景發表言論。理事鮑曼認為當地通脹風險依然存在，政策制定者們在進一步降息時應謹慎行事。她又表示支持聯儲局在去年12月降息，因為她認為這是官員們「政策重新校準階段的最後一步」，並指出本可以支持在那次會議上不採取降息行動。



日前有報道稱，候任總統特朗普的顧問正在考慮如何重塑美聯儲領導層，包括讓鮑曼升職擔任負責金融監管的副主席。

聯儲局理事鮑曼

至於今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）中擁有投票權的堪薩斯聯儲銀行行長Jeff Schmid指出，當地利率可能非常接近更長周期的中性水平。如果數據改善，傾向當局漸進式地降息。他又表示對就業和經濟的強調都保持樂觀，以及對通脹將繼續回落「相當樂觀」，惟當局有必要對通脹保持警惕，當地經濟強度將允許聯儲局保持耐性。他又表示，希望看到聯儲局資產負債表規模繼續下降。

美國聯儲局大樓外觀。（Reuters）

巴爾金﹕債息上升與風險溢價有關

此外將於2027年於FOMC擁有投票權的美國里士滿聯儲主席巴爾金指出，美國消費者債務負擔仍然低於2018至19年的水平。同時指出如果缺乏財政空間，將給未來造成衰退風險。

對於近日美國長期利率上漲，他認為是反映風險溢價上升，並非市場對通脹擔憂所致；指出有時候債券的供應遠遠超過了需求，導致收益率升高。但不認為是通脹問題，這個應該是期限溢價，期限溢價與風險有關，但感覺它也與長期的供需平衡有關。