港去年12月零售業銷貨價值按年跌近一成　連挫10個月　全年插逾7%

政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字。2024年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為328億元，按年下跌9.7%，連跌10個月；11月零售業總銷貨價值的修訂估計按年跌7.3%。



2024年全年的零售業總銷貨價值的臨時估計為3768億元，按年跌7.3%，而總銷貨數量的臨時估計則跌9%。2024年全年的零售業網上銷售價值的臨時估計為317億元，按年跌2.6%。



在12月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，按年跌17.2%。11月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年跌7.2%。

扣除其間價格變動後，12月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌11.5%；11月的零售業總銷貨數量的修訂估計按年下跌8.4%。

第4季與第3季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌0.1%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌0.2%。

珠寶首飾等挫13.8%

12月各類消費品中，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌13.8%；百貨公司貨品下跌8.9%；電器及其他未分類耐用消費品下跌20.2%；汽車及汽車零件下跌36.3%。

政府：短期表現將繼續受旅客和市民消費模式轉變所影響

政府發言人表示，12月零售業總銷貨價值按年進一步下跌，部分反映更多市民在節日期間外遊的影響。第4季合計，零售業總銷貨價值按年下跌6.7%，跌幅較上一季的9.6%有所收窄。

展望未來，發言人指出，零售業的短期表現將繼續受旅客和市民消費模式轉變所影響。然而，國家推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上特區政府積極推動旅遊業發展和提振市面氣氛，以及就業收入增加，均對零售業有利。