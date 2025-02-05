MPF｜GUM指1月人均賺4373元　呢類股票基金表現最佳

GUM今日公佈1月份強積金表現。2025年首月份，「GUM強積金綜合指數」上升1.6%，報249.2點；「GUM強積金股票基金指數」上升2.3%，報340.3點；「GUM強積金混合資產基金指數」上升1.5%，報250.2點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升0.3%，報129.0點。2025年1月份，強積金成員於1月份人均賺4,373元。



GUM又指出，1月份其他股票基金回報為5.7%，歐洲股票基金及美國股票基金分別升5.6%及3.6%，港股股票基金升0.6%。至於日本股票基金跌0.7%。

混合資產基金指數方面，預設投資策略—核心累積基金於月內回報率為2.1%，混合資產基金（80%至100%股票）回報率為1.7%。

料今年市場波動性更高

GUM常務董事陳銳隆指出：「1月份，環球股市普遍在「特朗普2.0」政府的有利營商環境下做好。市場也預期利率將會下降。但特朗普的激進關稅政策和外交策略正在引發重大市場波動。這些關稅將導致通脹上升，可能會影響利率的走向。投資者需要做好準備，以應對潛在的波動。」

就資產配置方面，GUM策略及分析師雲天輝指：「今年預期波動性將高於往年，因此分散投資的重要性更加明顯。進取型投資者可以考慮利用「環球股票基金」或「預設投資策略-核心累積基金」來分散投資風險，而低風險投資者則可選擇「強積金保守基金」或「環球債券基金」平衡投資組合。