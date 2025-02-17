譚仔國際獲大股東提私有化！　每股作價1.58元　溢價75%

譚仔國際（2217）宣佈私有化，該公司控股股東透過計劃安排方式將譚仔國際私有化，每股註銷價為1.58港元，較最後交易日收市價0.9港元溢價約75.56%。該股明天復牌。



日資大股東東利多控股目前持有譚仔國際約74.26%股權，計劃股份包括由計劃股東持有的約25.74%股權。私有化涉及最高現金代價約5.56億港元。

待計劃生效後，譚仔國際將成為東利多控股的全資附屬公司，並將從聯交所撤銷上市地位。此外，要約人將向購股權持有人提出購股權要約，以註銷尚未行使的購股權。

停牌前股價較上市價跌73% 市值大縮水

在2021年10月上市的譚仔國際，當時獲得27倍超購，惟近兩年受消費降級、北上消費兩大衝擊，本港整體餐飲板塊走勢相當低迷。譚仔停牌前股價0.9元，淪為毫子股，並較2021年上市價3.33元大幅跌近73%，市值縮水至12.1億元。

比較本地餐飲股市盈率，譚仔國際現時約10倍，兩大連鎖快餐店的大快活（0052）及大家樂（0341），分別為14.8倍及13.2倍，太興（6811）及翠華（1314）更分別低至9.4倍及7.9倍。

北上成潮、消費降級、海外虧損，影響譚仔國際盈利。（資料圖片）

消費降級、海外虧損 靠收息度日

譚仔股價下沉，公司盈利連年下降。截至去年9月底止的2025年度上半年業績，公司收入按年升1.2%至14.04億元，純利按年跌55.8%，至3606.8萬元。譚仔當時指出，期間的溢利減少，主要原因包括北上旅遊日益便利，加上內地享有較具競爭力的價格優勢，吸引愈來愈多的香港居民北上消費。

除了港人北上成潮，港人「消費降級」也是重要因素，年報顯示，公司人均消費2023年度為61.5元，2024年度跌至61.2元，2025年度上半年則為61元。本地消費不佳，海外業務也未能扭虧為盈，2025年度上半年虧損901.4萬元，較前一年度同期的虧蝕534.7萬元，擴大了68.6%。

不過，年報顯示，公司手持現金逾13億元，較當前12億元的市值還為高，同時並沒有任何計息的銀行及其他借款。單計截至去年9月底的半年，譚仔在銀行利息收入，就錄得2,214萬元，按年飆升14%，可謂家底殷實。

東利多收購「譚仔」和「三哥」近7年。（資料圖片）

東利多收購近7年

回顧譚仔歷史，它最初只是長沙灣永隆街一間小店，由「三哥」譚澤群於1996年創立，其後四姊夫婦及兩名弟弟加入，逐漸成為本港家喻戶曉的連鎖米線品牌。2008年，因經營理念不同而分成四姐夫婦、五哥之「譚仔雲南米線」和三哥、六哥之「譚仔三哥米線」各自營運發展。

2017年，兩家均先後全數出售予日資株式會社東利多控股，作價合共約21億元，並在2018年完成收購。隨後，進軍海外市場，先後於中國內地、新加坡、日本及澳洲開分店。

東利多收購譚仔後，多年來獲派發合共數以億元計股息。翻查譚仔招股文件，譚仔在2019年、2020年及2021年年度，分別向股東分派股息7,500萬元、1.7億元及1.2億元。上市後亦派息約6億元。此外譚仔手上尚有現金13億元。