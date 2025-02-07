英媒﹕滙豐擬調高CEO艾橋智薪酬至最高1.45億元

英國《天空新聞網》（Sky News）引述消息報道，根據高層薪酬改革計劃，滙豐控股（0005）擬提高行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）最高薪酬至略高於1,500萬英鎊（約1.45億元）。



消息人士稱，艾橋智的固定薪酬將減少約一半，但他將獲得更慷慨的最高浮動薪酬獎勵。

據報，除了艾橋智外，財務總監郭珮瑛（Pam Kaur）的薪酬也將按照類似方式進行調整。

滙豐行政總裁艾橋智。（資料圖片）

滙豐向天空新聞網表示，將在2月19日發布全年業績時公布細節。

滙控去年7月宣布，委任時任財務總監的艾橋智為祈耀年（Noel Quinn）的繼任人，出任集團行政總裁，同年9月2日起生效。艾橋智於服務合約下的報酬包括每年137.6萬英鎊的基本薪金、每年170萬英鎊的固定薪酬津貼，以及每年13.76萬英鎊的退休金津貼。而艾橋智合資格獲考慮發放酌情浮動酬勞，金額最高可達每年基本薪金的215%，以及一項長期獎勵，金額最高可達基本薪金的320%。總計約1,060萬英鎊。