瑞銀料香港物業發展利潤率降至高單位數　3發展商或須減值撥備

本地地產將陸續公布中期或全年業績。瑞銀發表報告料本港地產股受到發展利潤率下降，盈利將會下跌或持平；又預料發展未來入帳的物業發展項目的利潤率將由2022年至2023年的20%至25%，回復至高單位的正常水平。



該行指出由於本港樓價較2021年高峰期回落28%。當時發展商買地預期最低資本回報率為16%至19%，因此部份發展商如長實（1113）﹑嘉里（0683）及新地（0016）須就2019年至2021年買入的地皮進行減值撥備。

降恒地及嘉里今年盈利預測

該行又指出為反映物業發展利潤率下降，以及發展將項目延遲完工，將恒地（0012）及嘉里目標價分別降至25.7元及18.8元。同時將恒地﹑嘉里及於新加坡掛牌的置地今年盈利預測降低20%。

瑞銀亦指出近期位於沙田及東涌東站的地皮獲發展商投得，或反映出樓市初步回穩的跡象，可是該行認為政府應該放寬新資本投資入境計劃對住宅投資的限制。同時政府任何削減開支的動作，均對居民收入增長造成顯著衝擊，影響本地消費及樓市買家情緒。

對於地產股派息政策方面，瑞銀認為若槓桿率進一步增加，希慎（0014）或會削減派息，長實亦有可能減少派息10%，因為公司管理層曾指出股息與基礎盈利拼鈎。另預期太地（1972）及置地股息有中單位數增長。由於現時本地地產股市帳率介乎0.2倍至0.3倍，任何資產重組計劃都有助帶動股價表現，留意太地及置地會否進一步回購。

最看淡新世界港鐵及九置

收租股方面，瑞銀預料撇除減值撥備後太地及置地的盈利按年增長2%至12%，主要受到寫字樓減租影響。同時預期九置（1997）及希慎盈利分別跌2%及升11%。該行相對看好寫字樓收租股，因為新增供應的負面因素已反映，可是來自非本地企業增加﹑新股市場回暖及本港資產管理規上升加等推動宗寫字樓需求增加因素，卻未曾反映。

該行表示偏好太地﹑嘉里及置地，最看淡新世界（0017）﹑港鐵（0066）及九置。