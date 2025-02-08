渣馬博覽會已吸逾8萬人次入場　洪丕正︰提升民生及經濟效益

渣打表示，渣打香港馬拉松2025如箭在弦，跑手們積極備戰。首度於啟德體育園體藝館舉辦的「渣打香港馬拉松博覽會」（「渣馬博覽會」）連日來人流絡繹不絕，氣氛熾熱，截至昨日（2月7日）已吸引逾八萬人次入場。

將於周日與一眾城中領袖落場參加渣馬「領袖盃」的中國香港田徑總會主席關祺、渣打銀行國際業務總裁洪丕正及渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀，到訪渣馬博覽會，向選手派發跑手包，為蓄勢待發的參賽者打氣。

洪丕正表示﹕「渣打香港馬拉松作為本港最多人參與的年度體壇盛事，吸引超過7萬名本地及海外跑手，在推廣馬拉松文化的同時亦帶動體育及旅遊等產業。今年適逢啟德體育園開幕，我們特別在此舉辦首屆渣馬博覽會，為公眾帶來嶄新體驗，提升民生及經濟效益。未來，我們期望『盛事經濟』接踵而來，促進運動旅遊以帶動產業多元化。」

首屆渣馬博覽會將於今日（2月8日）下午5時結束，跑手可根據預約時段到場領取跑手包。現場設有超過40個遊戲和活動攤位，並特設印有74,000名參賽者名字的「跑手牆」及多個渣馬打卡位供到場人士拍照留念，提前為周日賽事預熱。