特朗普巧取豪奪全世界　以補貼史上最大基層的減稅｜伽羅華

特朗普總統上台不足一月,他的「常識治國」理念正在重塑世界的秩序,例如他對墨加的關稅虛晃一招,將加沙發展為度假區更是天馬行空的奇思妙想,但既然前總統拜登未能帶來地緣政治的穩定,特朗普以雷霆手段斷估也不會令局勢有太大惡化。

去年特朗普當選總統的消息,歐洲國家政壇已經如喪考妣,擔心他會破壞與傳統西方盟友於政治、經濟,甚至軍事的關係,某程度來說,特朗普確是歐盟的惡夢。據悉本周特朗普應該向歐盟宣布開徵關稅,與墨西哥、加拿大和巴拿馬一樣,關稅是他向盟友施壓以達到其經濟和非經濟目標的手段,而歐盟私下亦預留向美國購買天然氣和石油的配額,或者在上調國防預算比例上再作讓步,作為雙方談判籌碼,能否達到特朗普要求,將軍費提高至GDP的5%則是有待談判桌上的商討。

不滿歐盟資俄威脅北約防務

誠然,特朗普與歐盟的關係並非那種你死我亡的對手,他真正劍指的仍是中、俄、伊朗和北韓等獨裁國家。在特朗普眼中,在俄烏戰爭處於膠著狀態,歐盟仍然向俄羅斯購買油氣,並且與軍援俄國的國家維持正常貿易關係,這種資敵的行為非常荒謬,既然歐盟將對美貿易盈餘來倒貼俄國,讓俄方苟延殘喘,不如他勒索歐盟,順便斷俄國財路,加快俄烏停火的談判進度,與其對墨加開徵關稅,實際是斷中企的米路來施壓中方,背後邏輯如出一轍。

不少人奇怪,特朗普最推崇的是任內瓦解蘇聯的總統列根,他在總統競選時用上「以實力達致和平」和「你的生活較四年前好嗎?」的政治口號,就是列根於1980年參選總統時的順口溜,特朗普的MAGA「讓美國再次偉大」更是列根於國會就職演說的名句。

然而,列根與特朗普行事作風有很大迴異,列根談吐幽默,雖是共和黨人,但親和力足以讓他與民主黨人保持友好關係,他首個任期已強勢登場,強調要壓制共產主義的擴張,其施政對世界的影響跨越半個世紀,例如列根的對台「一中政策」,在長達40多年成為無可動搖的美國國策,反映列根對世界局勢敏銳的洞察力。

民主黨資助左媒助拜登選戰

相比之下,特朗普1.0表現相對窩囊,其時他的施政和人才庫都受到來自左派和深層政府的制肘,令他深陷「通俄門」的漩渦,近日馬斯克率領一班「雷霆小組」掲開擊國際開發署(USAID)的腐敗黑幕,對哈馬斯的資助先且不說,它對左派媒體如紐約時報、美聯社和Politico等以千萬美元的撥款,成為民主黨拜登的助選工具,當中紐時已獲資助歷時5年,意味民主黨在特朗普1.0最後一年任期已經與左媒沆瀣一氣,特朗普敗選與受到媒體抹黑不無關係。

今輪特朗普2.0捲土重來,從他向全世界開徵關稅,顯然是想追回特朗普1.0時未竟之功,甚至不惜向盟友下狠手,他對敵對國家極限施壓,有獨裁者的傾向,與民主黨、特別是進步派水火不容,而且敵視非法移民,更要命的是,特朗普很多時言行不一,需要其幕僚打圓場,在這關節上與列根完全是兩碼子的事,究竟是現今局勢與美蘇冷戰時已大不相同,還是特朗普的性格過於奇葩?這有待時間觀察。

事實上,特朗普也非大家最初所預期,會將美國帶回孤立主義的道路,他上任三周幾乎置喙、甚至插手天下事,對中東和俄烏戰事更事必躬親,他說美國不想做世界警察,實際是無寶不落,當烏克蘭澤連斯基提議以礦產資源換取美國軍援,特朗普隨即改變態度,嚇得俄羅斯外長出來喊話阻止。

非法移民:U.S. Border Patrol agents escort migrants, who crossed the border between the United States and Mexico, through a gate in the border wall to be processed for their immigration claim, as seen from Ciudad Juarez, Mexico October 5, 2023. (Reuters)