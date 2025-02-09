特朗普巧取豪奪全世界　以補貼史上最大基層的減稅｜伽羅華

特朗普總統上台不足一月，他的「常識治國」理念正在重塑世界的秩序，例如他對墨加的關稅虛晃一招，將加沙發展為度假區更是天馬行空的奇思妙想，但既然前總統拜登未能帶來地緣政治的穩定，特朗普以雷霆手段斷估也不會令局勢有太大惡化。

去年特朗普當選總統的消息，歐洲國家政壇已經如喪考妣，擔心他會破壞與傳統西方盟友於政治、經濟，甚至軍事的關係，某程度來說，特朗普確是歐盟的惡夢。據悉本周特朗普應該向歐盟宣布開徵關稅，與墨西哥、加拿大和巴拿馬一樣，關稅是他向盟友施壓以達到其經濟和非經濟目標的手段，而歐盟私下亦預留向美國購買天然氣和石油的配額，或者在上調國防預算比例上再作讓步，作為雙方談判籌碼，能否達到特朗普要求，將軍費提高至GDP的5%則是有待談判桌上的商討。

不滿歐盟資俄威脅北約防務

誠然，特朗普與歐盟的關係並非那種你死我亡的對手，他真正劍指的仍是中、俄、伊朗和北韓等獨裁國家。在特朗普眼中，在俄烏戰爭處於膠著狀態，歐盟仍然向俄羅斯購買油氣，並且與軍援俄國的國家維持正常貿易關係，這種資敵的行為非常荒謬，既然歐盟將對美貿易盈餘來倒貼俄國，讓俄方苟延殘喘，不如他勒索歐盟，順便斷俄國財路，加快俄烏停火的談判進度，與其對墨加開徵關稅，實際是斷中企的米路來施壓中方，背後邏輯如出一轍。

不少人奇怪，特朗普最推崇的是任內瓦解蘇聯的總統列根，他在總統競選時用上「以實力達致和平」和「你的生活較四年前好嗎？」的政治口號，就是列根於1980年參選總統時的順口溜，特朗普的MAGA「讓美國再次偉大」更是列根於國會就職演說的名句。

然而，列根與特朗普行事作風有很大迴異，列根談吐幽默，雖是共和黨人，但親和力足以讓他與民主黨人保持友好關係，他首個任期已強勢登場，強調要壓制共產主義的擴張，其施政對世界的影響跨越半個世紀，例如列根的對台「一中政策」，在長達40多年成為無可動搖的美國國策，反映列根對世界局勢敏銳的洞察力。

圖為2025年2月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席年度全國祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）並發表講話。（Reuters）

民主黨資助左媒助拜登選戰

相比之下，特朗普1.0表現相對窩囊，其時他的施政和人才庫都受到來自左派和深層政府的制肘，令他深陷「通俄門」的漩渦，近日馬斯克率領一班「雷霆小組」掲開擊國際開發署（USAID）的腐敗黑幕，對哈馬斯的資助先且不說，它對左派媒體如紐約時報、美聯社和Politico等以千萬美元的撥款，成為民主黨拜登的助選工具，當中紐時已獲資助歷時5年，意味民主黨在特朗普1.0最後一年任期已經與左媒沆瀣一氣，特朗普敗選與受到媒體抹黑不無關係。

今輪特朗普2.0捲土重來，從他向全世界開徵關稅，顯然是想追回特朗普1.0時未竟之功，甚至不惜向盟友下狠手，他對敵對國家極限施壓，有獨裁者的傾向，與民主黨、特別是進步派水火不容，而且敵視非法移民，更要命的是，特朗普很多時言行不一，需要其幕僚打圓場，在這關節上與列根完全是兩碼子的事，究竟是現今局勢與美蘇冷戰時已大不相同，還是特朗普的性格過於奇葩？這有待時間觀察。

事實上，特朗普也非大家最初所預期，會將美國帶回孤立主義的道路，他上任三周幾乎置喙、甚至插手天下事，對中東和俄烏戰事更事必躬親，他說美國不想做世界警察，實際是無寶不落，當烏克蘭澤連斯基提議以礦產資源換取美國軍援，特朗普隨即改變態度，嚇得俄羅斯外長出來喊話阻止。

非法移民：U.S. Border Patrol agents escort migrants, who crossed the border between the United States and Mexico, through a gate in the border wall to be processed for their immigration claim, as seen from Ciudad Juarez, Mexico October 5, 2023. （Reuters）

10年向基層減稅最多11萬億

特朗普在1月25日達沃斯論壇曾說過，拜登治下將美國對外貿赤推高至去年1萬億美元的高峰，他要對所有對美錄得順差的國家討回公道錢，語氣猶如幫派大哥般強勢，弄得人心惶惶，他向全世界勒索保護費，顯然是要補貼上周五公布、涉及10年減稅5萬億至11.2億美元的重大措施，特朗普政府稱這項計劃是美國史上對勞工階層最大宗的減稅，亦是特朗普競選時對選民作出的承諾。

這項減稅包括延長2017年減稅和就業法案 (TCJA) 的到期條款，擴大州和地方稅（SALT）扣除範圍，對美國製造的商品實施稅收減免，削減小費、加班費和社會安全福利收入的稅，取消附帶權益和體育場所有者的稅收減免。由於減稅規模浩大，稅收減少將拖累GDP下調1.3至3個百分點，如果沒有其他收入抵銷減稅，至2035年美國債務佔GDP的比重將提高到132%至149%，而目前美國債務水平接近100%，現行許可的債務上限為118%。

遣返非法移民 是削聯邦支出之策

隨着參眾兩院都在共和黨控制下，而這項重大稅務改革很難不受基層的歡迎，所以民主黨議員支持的機會亦很大，故此通過減稅是大概率的事件，所以特朗普向全世界開徵關稅，或是通過關閉國際開發署來截斷對外援助這類舉措是刻不容緩的事，國際開發署每年預算僅為400億美元，佔聯邦政府支出僅僅1%，但彰顯特朗普的決心，未來削減成本的大刀將劈向更多預算項目，受到國會議員的挑戰肯定不會少。

根據財政部的統計數據，2024年政府聯邦支出為6.75萬美元，其中社會安全保障（21%）、國防（15%）和醫療保健支出（13%）佔總支出約一半，如果特朗普想要實現平衡預算，最直接是從這三方面節省開支，所以大量遣返非法移民的計劃，便成為一勞永逸之策，萬世社稷所賴也。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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