女性啟示錄　三個不值得｜知薇

新年伊始2月2日，看到網絡上關於臺灣女星大S的消息，知薇只覺得是缺德假新聞。大S，那麽一個生命力旺盛、敢愛敢恨、多才多藝的女生，剛找回初戀真愛，仔細老公帥，人氣依舊很旺，仲大把世界，怎麽可能？

原來，這竟是真的。

我和朋友們都很難冷靜了，畢竟，她的作品陪著我們長大。姐妹花裏的姐姐，美麗倔強的杉菜，快樂搞怪的主持，保持通話的媽媽，青春的記憶裏都是她。

難過著看了許多她過去的片段，也讀了許多人對此事的解讀，沈澱了好幾天，終於可以滿滿釋懷。逝者為大，知薇不想妄自分析她的故事，只想把自己得到的一些啟示記錄下來，與在各自生活事業裏努力著的女性共勉，也回向給逝者，願她在遙遠美麗的星河裏安息。

1. 沒有任何發生值得我們不開心超過三分鐘。

一個人要不開心，可以有太多理由了，家人誤會、朋友矛盾、事業不順、身體不適等等。「人生不如意，十有八九。」如果80-90%的不順都放在心上，因此不開心太久，都會產生負面的情緒，進而產生郁結而傷神傷身。長期如此累積，就會轉化成大小各種病痛。

比起被病痛襲擊而失去生命，每個有呼吸的瞬間、每個能打開雙眼的清晨，都值得我們用積極快樂的心情面對。任何事情發生，無論好壞，尤其是看上去壞的，都是生命的禮物，我們都可以自問一句「如何為我所用？」，轉念轉境，甚至創造價值。

2. 沒有任何事業值得我們長期過度消耗身體精力。

「初生牛犢不怕虎」，記得讀大學時，精力旺盛，溫書到淩晨5點，刷牙洗臉早餐後，直接去考試可以拿優，接著出街玩一整天，半夜才休息，都完全沒有任何不適。這卻打開了潘多拉魔盒，之後知薇都去到盡，長時間不停讀書工作加上熬夜，以為這樣一天當兩三天用，很型很有效率，雖然一路打拼得到升職加薪，實際卻過度消耗了身體。

近幾年，發現熬夜後皮膚幹燥、記憶變差、情緒不穩，才頓悟不可以這樣繼續下去。知薇看開的中醫常說：「一個人是否健康，就看三件事，吃飯，去廁所和睡眠。」看似簡單，現代人要三樣都好，實不容易，而其中睡眠就是治百病的良藥，在充足和深度的睡眠裏，我們身體的自我檢測和排毒自愈功能都得到啟動發揮，長期堅持，形成正向循環，身體自然固本健康。

3. 沒有任何人值得我們不做自己。

每個人都有自己覺得值得的追求，有些追求理想的伴侶，有些追求圓滿的家庭，有些追求事業的成功，這些都無可厚非，更值得付出努力。

但是，在追求的路上，尤其女性，比較容易迷失了自我。以為一味逢迎討好、委屈自己遷就他人，就能換來愛、和諧和認可。卻發現表面得到世俗結果，自己卻背離了內心的信念價值，快樂是膚淺的，真正的幸福感越發喪失了。