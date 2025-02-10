黑芝麻智能曾急挫逾5成　稱與比亞迪合作正常　無重大變動

黑芝麻智能（2533）發布公告，董事會已注意到公司股份於2025年2月7日在聯交所買賣的價格及交易量出現不尋常波動。茲提述近期若干報章報導有關公司產品用於比亞迪（1211）的汽車，董事會謹此澄清，集團與中國領先的汽車原始設備製造商(OEM)（包括但不限於比亞迪）有長期合作關係，此乃集團的日常及一般業務過程。



公司又指出，截至公告日期，有關該合作概無任何重大變動須根據上市規則予以披露。公司將繼續不時遵守上市規則項下的披露規定。

粉色的比亞迪海豚（BYD Dolphin）電動車。（比亞迪香港）

經作出有關公司於合理情況下的查詢後，董事會確認，除本公告另有披露者外，董事會並不知悉(i)該等不尋常價格及股份交易量變動的任何原因；或(ii)為避免公司證券出現虛假市場而須公布的任何資料；或(iii)根據上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

黑芝麻智能早段曾失20元

黑芝麻智能上周四（6日）及上周五（7日）接連兩日大幅攀升，兩日累計升幅達54.6%，上周五收市報38.8元，更一度高見43.85元。

公司發布有關公告後，今早大幅回調，低見19.04元，較上周五收市價大幅逾5成，最新報22.95元，瀉40.85%，成交額6.76億元。