A股｜上周投資A股美國ETF錄淨流入3.68億美元

上周股票型ETF淨贖回72.08億元（人民幣‧下同），總體規模增加842.45億元。在寬基ETF中，上周中證1000ETF淨申購最多，為25.18億元；按板塊來看，大金融ETF淨申購最多，為13.02億元；按熱點主題來看，AIETF淨申購最多，為10.23億元。



上周，淨流入排名前10的多為中證1000和中證2000ETF；淨流出前10的包括科創50ETF、科創晶片ETF、科創板50ETF等。寬基ETF中，跟蹤中證1000指數的ETF淨流入居前，跟蹤科創50的ETF淨流出居前；行業ETF中，金融地產板塊ETF淨流入居前。

上周，內地黃金ETF淨流入居前，合計淨流入17.29億元；美國市場黃金ETF合計淨流入居前，合計淨流入4.63億美元。

上周，投資A股和港股的在美股上市的股票ETF合計淨流入3.68億美元。

觀察近一周的板塊資金流可以看到，大類資產方面，上周資金明顯減配A股、QDII產品合計超110億元，小幅增配商品、貨幣、港股；A股寬基類產品中，資金結束了連續十五周增配中證A500產品態勢，小幅流出11億元，同時大幅賣出科創50產品超100億元；對於上證50、中證1000、滬深300、中證500產品繼續流入；行業主題方面，人工智能、紅利、非銀、計算機軟件、機器人等板塊資金流入力度居前，繼續大幅流出半導體/晶片板塊61億元。

具體來看，華泰柏瑞基金滬深300ETF上周淨流入24.31億元，華夏基金上證50ETF、南方基金中證1000ETF、南方基金中證500ETF、華夏基金中證1000ETF和廣發基金中證1000ETF指數上周分別淨流入21.87億元、16.64億元、10.58億元、7.13億元和5.68億元。華夏基金機器人ETF持續「吸金」，上周淨流入5.29億元。

資金淨流出方面，華夏基金科創50ETF、嘉實基金科創晶片ETF、易方達基金科創板50ETF和工銀瑞信基金科創ETF分別淨流出63.88億元、26.95億元、22.04億元、20.43億元、和6.71億元。

ETF漲跌幅情況

上周（2025年02月05日至2025年02月07日，下同）股票型ETF周度收益率中位數為3.57%。寬基ETF中，科創板ETF漲跌幅中位數為6.65%，收益最高。按板塊劃分，科技ETF漲跌幅中位數為7.65%，收益最高。按主題進行分類，AIETF漲跌幅中位數為9.16%，收益最高。

具體來看，興銀基金香港科技ETF、廣發基金港股汽車ETF和萬家基金軟件指數ETF上周分別漲26%、17.68%和17.45%。匯添富基金信創50ETF上周累計漲16.11%。

上周跌幅最大的都是高溢價的ETF，德國ETF上周累計下挫21.94%，華泰天天金ETF、國壽貨幣ETF、融通貨幣ETF、嘉實快線ETF、廣發貨幣ETF、國聯日盈貨幣ETF、金鷹添益貨幣ETF和華泰貨幣ETF上周分別下跌21.94%、14.53%、12.09%、8.72%、8.47%、7.49%、7.23%、6.57%和4%。

新發ETF產品

本周將有嘉實上證綜合增強策略ETF、萬家滬深300ETF、興銀中證科創創業50ETF、萬家上證科創板50成份ETF 4只ETF發行。

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