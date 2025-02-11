港產科技公司千帆科技夥百度智能雲　推DeepSeek AI模型

本地科技公司香港千帆科技宣布，與百度智能雲合作，將通過百度智能雲千帆大模型平台接入並調用DeepSeek-R1/V3系列模型，為本地企業提供更高效、低成本的AI解決方案。

香港千帆科技技術總監林小佳表示，DeepSeek在百度智能雲的部署將為香港企業智能化轉型注入新動力。與通用型大模型相比，DeepSeek在3個方面展現出顯著的結構性優勢，首要是其基於知識蒸餾技術的垂直領域優化架構，令金融數據分析的響應速度提升40%，尤其契合香港繁忙的跨境貿易與即時結算環境。

林小佳續稱，其次是動態稀疏計算框架的應用，讓企業能以同級別模型60%的算力成本，達到92%的客戶意圖理解準確率，這在本地粤語與英語混合的語境下，對高度依賴多語言客服的企業尤為重要。DeepSeek更支持本地部署，其增量微調機制能夠確保企業在遵守《個人資料(私隱)條例》的同時，實現私有數據的不斷優化，這正是香港跨境企業築建競爭優勢的關鍵所在。

香港千帆科技中心主管沈陳曦婷說，千帆科技除了能協助企業訂製AI方案，還能將現有的AI系統，例如OpenAI無縫遷移至DeepSeek架構，在維持同等服務質素的同時，大幅降低運營成本。根據預測，遷移後，企業的推理成本平均可降低超過30%，而在處理粵英混合語境方面的效率更可提升逾20%。這意味企業毋須改變現有工作流程，便可享用更高效益、更節省成本的AI服務，並同時確保數據隱私得到保護及符合相關法規要求。

百度智能雲的「千帆大模型平台」是全球首個一站式企業級AI平台，提供從模型訓練到應用的全流程服務。