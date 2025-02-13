許正宇︰整合60家香港會計師事務所名單　助內地企業經港出海

財經事務及庫務局局長許正宇，在深圳前海出席深港金融合作委員會會議致辭指，為配合需要拓展海外業務的內地企業在港融資，本港已優化上市批核流程。香港證監會及港交所正就優化上市要求、市場結構及提升公司管治等進行全面研究，將於年內提出優化建議，進一步協助內地包括深圳企業籌募資金。



許正宇又指，香港有全鏈條專業服務，並公布政府與會計業界整合了專門助力內地企業「出海」的約60家香港會計師事務所名單，期望內地企業經香港「出海」時能透過這名單，更好利用香港會計專業。

他說，金融市場互聯互通自推出以來蓬勃發展，至去年底，「理財通2.0」下辦理跨境匯劃金額已較「理財通1.0」增長6.2倍。他說，會繼續不斷優化現有互聯互通制度，與內地監管機構盡早落實將房地產信託基金納入「滬深港通」、人民幣股票交易櫃台納入「港股通」等，並探索開拓更多產品及渠道，豐富投資者選擇，助力國家金融市場高水平開放，推動人民幣穩慎國際化。

積極推動與內地推動跨境金融服務

他提到，政府會繼續積極與內地相關部委推進更多跨境金融服務，做好金融服務實體經濟。他期待，深港在引導國內外資金支持國家綠色和可持續發展，以及在準則制訂及碳市場建設繼續加強合作。