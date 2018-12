狙擊恒安沽空機構Bonitas再出手　預告下月目標兩中資股

早前狙擊恒安(1044)的沽空機構Bonitas向外電表示,計劃每月至少發出一份沽空報告,更預告明年1月將向兩隻中資股出手,其中1隻業務在港上市。

瞄準「無拯求價值」的公司

沽空機構Bonitas創辦人Matthew Wiechert接受《彭博》訪問時表示,近期沽空機構的困難在於中資股的防衛愈來愈好,他們會向國有銀行或政府尋求低成本融資,並會回購股票,以反擊沽空行為。故他續稱,瞄準的是「無拯救價值 (where there is nothing worth saving)」的公司,如資產被抽乾的高負債公司。

40隻港股有可疑交易模式

他稱,會透過巨額負債與現金比率、應收帳較現金大幅增長等指標,以及尋找可疑的交易模式,尋找沽空目標。他續指,曾發現約40隻港股,於收市前1小時買入、臨收市前沽出,持續時間達半年,表現更跑贏「buy-and-hold」的策略,但就不願點名有關股票。

Bonitas於上周三狙擊恒安,指其盈利及利潤率等「造假」,當日股價曾跌8.8%,其後至少11位分析師重申該股「買入」評級,加上公司積極回購,該股今早高開1.3%,報53.5元,之後大升約5%。