狙擊恒安沽空機構Bonitas再出手　預告下月目標兩中資股

早前狙擊恒安（1044）的沽空機構Bonitas向外電表示，計劃每月至少發出一份沽空報告，更預告明年1月將向兩隻中資股出手，其中1隻業務在港上市。

瞄準「無拯求價值」的公司

沽空機構Bonitas創辦人Matthew Wiechert接受《彭博》訪問時表示，近期沽空機構的困難在於中資股的防衛愈來愈好，他們會向國有銀行或政府尋求低成本融資，並會回購股票，以反擊沽空行為。故他續稱，瞄準的是「無拯救價值 （where there is nothing worth saving）」的公司，如資產被抽乾的高負債公司。

40隻港股有可疑交易模式

他稱，會透過巨額負債與現金比率、應收帳較現金大幅增長等指標，以及尋找可疑的交易模式，尋找沽空目標。他續指，曾發現約40隻港股，於收市前1小時買入、臨收市前沽出，持續時間達半年，表現更跑贏「buy-and-hold」的策略，但就不願點名有關股票。

Bonitas於上周三狙擊恒安，指其盈利及利潤率等「造假」，當日股價曾跌8.8%，其後至少11位分析師重申該股「買入」評級，加上公司積極回購，該股今早高開1.3%，報53.5元，之後大升約5%。