發改委稱消費是經濟增長第一動力　重點為舊換新　汽車市場是關鍵

中國國家發改委今日介紹《進一步優化供給推動消費平穩增長 促進形成強大國內市場的實施方案（2018）》，商務部市場運行司副司長王斌以及發改委綜合司巡視員劉宇南指出，消費仍是經濟增長的第一動力，而行業重點在於汽車業。

重品質、更便利、傾向服務消費

王斌指出，目前中國消費有幾大特點，一是更重品質，二是要更加便利，三是傾向服務消費，例如餐飲、旅遊等。

劉宇南則形容，消費繼續發揮經濟增長第一驅動力的作用。由於居民收入提高，中等收入群體增長，支持市場規模擴大，而教育、文化、娛樂、醫療保健等消費支出比例穩步提高。

發改委認為，消費是經濟增長的最大驅動力，而汽車消費則是最關鍵行業。（路透社）

汽車老舊換新 促進農村換車

目前最重要的工作是引導企業順應消費升級的趨勢，重點在於汽車業和家電行業。

汽車業需要有序推進老舊汽車更新，改進新能源車補貼，促進農村汽車更新換代，將三輪汽車換成小型貨車或小型乘用車。

推廣綠色智能家電 鼓勵家中裝電梯

家電方面，劉宇南表示重點考慮老舊小區和老年家庭改造，鼓勵有條件的地方補貼家裝電梯等。另外是支持綠色智能家電銷售，鼓勵以舊換新。

他指出，會補貼一些高效節能的智能產品，例如變頻空調、雪櫃、滾筒洗衣機、平板電視等。

發改委表示，農村可以發展旅遊消費，圖為海南三亞水稻國家公園。（中新社）

借網購推動農村產品銷售及農村消費

劉宇南特別提到城鄉消費，重要在於挖掘農村網購和旅遊消費潛力，支持有條件的地方針對本地優質特色農產品網絡銷售進行補貼，建立健全住宿、餐飲等鄉村旅遊和服務標準。

另外，亦要透過電商進農村，推動工業品下鄉、農產品進城雙向流動，除了助農民增加收入，亦要促進農民消費。