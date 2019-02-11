總商會稱內地擴大貨物暫准進口證範圍　料中小企可受惠

香港總商會指出，內地海關總署已擴大暫准進口證（ATA Carnet）的適用範圍，容許專業設備及商業樣本暫准免稅進口，並相信可讓更多本港中小企受惠。

所謂暫准進口證，是容許貨物暫時進境而毋須支付進口稅﹑增值稅﹑押金或保證金，可簡化及加快貨物清關手續。暫准進口證屬國際海關專用文件，持證人可在1年內攜帶貨物免關稅和應課稅項進口78個國家或地區。總商會為香港唯一擔保及簽發機構。

同時海關總署亦放寬了制度下貨物進口內地的期限，由6個月延長至證件有效期的12個月內。暫准進口清單新增項目包括廣播用的媒體及攝影器材﹑科學及醫療設備﹑樂器及舞台用品，以及用於測試﹑檢驗﹑實驗﹑展示或廣告的物品等。然而暫准進口證不適用於消耗品﹑零部件﹑生產用的機器及貨櫃。

新增專業設備及商業樣本

總商會主席夏雅朗指出，過往企業只能使用暫准進口證臨時進口展貿商品，內地海關最新將專業設備及商業樣本加入清單內，對不少需攜同相關貨品進出內地的中小企及商業機構，將可以受惠。

總商會總裁袁莎妮指出，該會每年提交的CEPA建議書均有促請內地擴大暫准進口證的適用範圍，直言今次是一項突破，又指出可讓更多企業受惠，總商會對此感到鼓舞。