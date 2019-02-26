市傳本田生產線搬到美國　英國高官有意挽留

日本汽車廠本田（Honda）早前宣布將會關閉英國史雲頓（Swindon）的廠房，最新有報道指，當地生產線將會搬到美國。英國商務、能源和產業戰略大臣Greg Clark，據報正計劃用「銀彈政策」挽留本田。

美國Civic三份之一銷售要靠進口

《Automotive News Europe》報道，本田將於2021年關閉英國及土耳其的生產線，並會搬至美國及加拿大，以滿足當地Civic的需求。目前英國史雲頓車廠生產的汽車主要用於出口，當中部份Civic是運往美國市場。

而美國市場2018年Civic銷量雖然按年下跌14%至325,760輛，但當中三份之一是靠進口，可見本地產能並不足夠。

本田美國銷售的Civic，有三份之一都是由其他地方生產再進口。（本田網頁）

英國或提供補貼 冀本田留下

本田社長八鄉隆弘在宣布英國關廠時指出，在審視全球生產配置之後，公司將會在北美生產當地市場的Civic。

而英國《Business Matters》引述消息人士報道，Greg Clark計劃「從口袋拿出」挽留本田的方案，暗示可能是用金錢補貼方式讓對方留下。

消息人士強調本田沒有向英國政府要求過甚麼，但如果事情還有轉彎的餘地，Greg Clark願意與本田再深入討論。

3500員工受影響 已成立官民工作小組

據了解，本田大約在歐洲與日本簽訂自由貿易協議前後，就決定關閉英國的工廠。

英國已經成立了官民工作小組，希望處理本田帶來的就業及經濟震盪。報道指Greg Clark主持了一次會議，明言希望本田留在英國。

史雲頓工廠聘用了3,500名員工，如果關廠將嚴重影響當地就業情況。