摩根資產管理：經濟數據回穩　將支持A股第二波升浪

內地A股年初以來持續發威，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（Tai Hui）表示，在整個亞洲市場，比較看好A股和H股，認為今年以來的反彈浪未結束，外資和機構投資者相繼投入股市懷抱，散戶亦開始進場，若經濟數據在今年第二季開始穩定或回升，會是下一波升浪的支持點。

看好消費服務板塊及高息股

他認為，仍有資金未流入內地股票市場，故未到達過熱或泡沫狀況，只是短線可能有整固，料第二季應有不錯表現，其中，他看好內地消費服務板塊，認為目前內地消費非降級而是轉型，消費者由過往喜愛汽車或手袋等奢侈品，需求變得更務實，投入醫療保健、教育等持續性較高的消費，值得投資者考慮。

另外，他亦建議投資者留意香港或亞洲地區的高息股如內銀，因預期下半年市場不會再有一成到兩成升幅，假切投資組合有較高單位數字的回報，如當中4至5％的息率貢獻已很大，因此在市場上升空間不大下，高息股有其投資價值。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，消費者由過往喜愛汽車或手袋等奢侈品，變為投入醫療保健、教育等持續性較高的消費。

通賬壓力低令聯儲局急轉鴿

對於聯儲局預計今年全年都不會加息，並宣布將於9月份停止縮表，許長泰認為有兩樣驚喜，一是在美國經濟增長、通賬和失業率的預測未有大幅調整下，其預測今年加息次數的變動很大；二是縮表的時機比預期早，由1月「放風」要如何處理縮表到昨晚真正落實，較預期中來得急。

聯儲局態度為何有如此轉變？他認為由於通賬壓力非常低，令聯儲局採取鴿派政策態度，另外是去年第四季市場調整為聯儲局帶來啟示，對於企業的盈利增長或表現有看法，令該局急速停加息。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指，由於通賬壓力非常低，令聯儲局採取鴿派政策態度。

關注美國第一季企業盈利會否帶來驚喜

他認為，在資產分配部分，聯儲局態度轉變，能令美國經濟增長的周期拉得更長，當加息步伐停下來時，美國經濟衰退的風險將進一步降低，整體來說，將繼續有利風險資產包括股票、企業債、新興市場債等。

展望未來，他認為要關注今年4至5月，美國第一季企業盈利會否帶來驚喜，另外是一系列貨幣政策能否令經濟增長的動力由過去半年的下跌，到開始穩住，若能維持穩定經濟增長，第一季股市上升的動力是有可能延續到第二季甚至今年下半年，但就很難有如第一季般強的表現。