調查指逾7成人對家庭潛在醫療開支感憂慮

人口老化令醫療成本不斷上升，保誠公布一項有關香港家庭健康生活的調查，發現73%受訪者對家庭的潛在醫療開支感到憂慮，但43％受訪者未有為家庭成員購買任何保障，只有30%受訪者清楚知道家人的醫療保障細節。

調查於去年11至12月進行，訪問逾1,500名受訪者，發現有3分1的受訪者不會主動研究或與家人分享健康醫療的相關資訊；有8成人對退休後個人醫療費用感到憂慮。不過，76%受訪者表示為家庭評估和比較醫療保障計劃很耗時，25%受訪者指市面上有太多醫療計劃，不知如何選擇，而65%認為醫保成本對家庭構成沉重經濟負擔。

保誠行政總裁容佳明指，調查反映市民缺乏對健康生活和保障需求的認知，原因包括比較各項計劃耗時，市面上計劃的種類多以及有經濟負擔。他又指出香港人口老化嚴重，全港目前有約137萬名65歲以上長者，有調查預計20年後數目更會倍增，引致醫療開支和醫療成本上升，港人對保健和醫療保險的需求將不斷增加，建議港人全面評估和規劃他們的保障需求。

容佳明指出，自願醫保會提升市民對醫療保障的關注。（區嘉俊攝）

料自願醫保帶動雙位數銷售增幅

自願醫保計劃將於4月1日推出，保誠將推出手機App介紹申請自願醫保的須知，提供可扣稅的估算等。容佳明指，退稅只是一項附加，最重要是選擇適合自己的自願醫保計劃，他指難估計多少客人會轉用自願醫保，因每個客人本身購買的產品，以及計劃涵蓋範圍都不同，建議他們比對後決定是否需要自願醫保。

容佳明認同，自願醫保會提升市民對醫療保障的關注，預期會帶動今年銷售起碼有雙位數增幅，加上退稅誘因和大灣區的規劃，對整個保險行業都屬正面，對市民亦有利，但未知公司會否聘請更多保險代理。