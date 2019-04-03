滙豐推新商用綜合戶口　去年初創企業開戶錄雙位數增長

滙豐銀行宣布推出商業綜合戶ロ滙豐Sprint戶口，為在港成立3年的小型和初創企業提供智能化銀行服務。企業成功開立滙豐Sprint戶ロ後首12個月可獲豁免月費，6月29日前在網上申請或分行預約辦理，可享開戶申請費7折（折扣相當於360元）。

滙豐香港工商金融中小企業主管陳慶耀指，去年初創公司開戶錄雙位數增長，成立3年以下公司佔開新戶約8成，而現時開戶已由過去需時2星期，大幅縮減至在幾日內完成開戶。

他又指，相對以前較多屬傳統貿易公司，現時開戶的新公司很多為服務性行業和創科公司，引證香港初創圈的成長。他說，初創公司可能要嘗試幾次才會成功，但創業者永遠都存在，過去1至2年香港創業界氛圍整體提升。

供成立3年以下企業申請

滙豐Sprint戶ロ為小型公司和初創企業而設，企業須成立3年以下，銷售額上限300萬美元，並須於本港註冊和營運。戶口提供服務包括儲蓄和支票、匯款、外匯兌換；收付款服務如 PayMe for Business和智豐收、融資和商業卡，以及投資和保險等。

企業可在網上申請開立滙豐Sprint戶口，使用「滙豐Business Express」手機App上傳身份證明文件，並以「自拍」驗證技術完成身份核證。

陳慶耀指，PayMe for Business在3月尾開始運作，目前只有初步客戶數字，但指開戶增長數字令人滿意，很多客戶都愛戴此服務，料未來增長會更大和更快。