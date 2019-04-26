中國實現5G試商用　上海和深圳爭搶第一

5G正在成為城市的基礎設施，更成為城市的核心競爭力。中國的上海和深圳兩個大城市正在為此進行一場競賽。

按照中國工信部的規劃，中國計畫在今年（2019年）實現5G的試商用，2020年正式實現5G商用。2018年12月，工信部向中國電信、中國移動、中國聯通發放了5G系統中低頻段試驗頻率使用許可，三大運營商開始了大規模組網試驗。

在4月23日，上海市政府與中國聯通簽署了《深化5G網路建設和創新應用推進新一代資訊基礎設施建設戰略合作框架協定》。到2021年，中國聯通將在上海投資150億元人民幣。上海市委副書記、市長應勇同時透露，上海市已累計建設5G基站近500個，並撥通了全國首個5G手機對話，成為全國首個5G試用城市。目前，上海虹口區已建成5G基站279個，在5G應用場景方面，將聚焦智慧醫療、智慧教育、智慧樓宇、智慧體育、智慧社區、無人機巡航、城市安全、城市管理、金融服務、文創體育等十大領域。

從全中國範圍來看，上海市是中國國內唯一被三大運營商同時列為5G外場試驗的城市。

無獨有偶，2019年4月24日，廣東移動在廣州舉辦「移啟5G 智領灣區」5G產業聯盟成立暨5G+行動計畫發佈會。會上，廣東移動宣佈「規劃建設5G基站約1萬個，打造廣東規模最大、品質最優的5G網路」。據介紹，廣東移動近3年將投入200億元，按照「2019年實現廣州、深圳規模試商用，2020年實現全省規模商用」的目標，在全省範圍啟動5G網路規模化部署。其中，2019年規劃建設5G基站約1萬個，打造高速、移動、安全、泛在的無線網路。

中國的5G產業走在世界前列。（視覺中國）

廣東移動已在省內21個地方開通5G網絡

目前廣東移動在全省21個地市均已開通5G網路，5G建設重點將集中在珠三角，廣州和深圳將爭取年內實現5G預商用。在廣州，廣東移動規劃建設網站約5,000個，將結合11個區的產業特點，打造「一區一主題」的5G應用標杆。在深圳，廣東移動規劃建設網站約3,000個，打造「一軸」、「兩帶」的5G精品網路。

此外，廣東移動計畫投入1億元研發資金，在廣州、深圳建設邊緣計算實驗室，開展5G雲VR/AR、車聯網、智慧製造等十大領域5G應用的孵化，滿足5G業務對低時延、當地語系化和強大計算能力的需求。

廣東已對多個品牌5G終端作測試

據悉，廣東是全中國唯一有兩個城市參與工信部、發改委5G試驗的省份，同時也是唯一參與技術測試、規模試驗、應用示範全部三項測試的省份。目前廣東移動5G測試進度位居全中國前列，3月27日打通了2.6GHz頻段下5G手機之間的首次通話，4月3日率先實現了5G手機與4G手機之間的VoLTE語音及視頻電話，並已完成對多個品牌5G終端的測試。

簡言之，中國的上海和深圳正在進行一場「5G競賽」。

分析指出，無論上海還是深圳都在爭搶5G的諸多第一，其背後顯然是長三角和大灣區這兩個中國最具活力區域的競爭。他們所看重的5G自然不是一部影片的下載速度，而是一長串產業鏈的升級和我們現在遠沒有洞見的新興產業機遇。