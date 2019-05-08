帝盛酒店內地旅客佔43%　與中移動國際達戰略合作

內地旅客為香港酒店業其中一個主要客戶，帝盛酒店集團亦不例外，總裁及執行董事邱詠筠表示，集團的酒店入住率一向超過9成以上。住客之中，其中有43%的住客是內地旅客。以過去的「五一黃金周」計，集團成績亦有進步，平均每間可供出租客房收入錄雙位數升幅。

帝盛酒店又公布，與中國移動國際旗下的出境服務平台「無憂行」合作，為出境旅客提供包括通訊、住宿、遊玩及更多樣化的服務。其中一項重點，為帝盛酒店旗下會員計劃「帝盛禮賞」以及中國移動國際旗下「無憂行」會員的權益匹配計劃，兩者可互相使用積分交換不同優惠。

帝盛酒店集團總裁及執行董事邱詠筠指，與中國移動國際合作，可推廣「帝盛禮賞」及「無憂行」。（羅君豪攝）

「帝盛禮賞」有近15萬名會員

邱詠筠指，自去年11月，旗下會員計劃「帝盛禮賞」受到市場不錯反應，現時有近15萬名會員，與中國移動國際合作，可推廣「帝盛禮賞」及「無憂行」，包括訂戶程序優化、O2O服務體驗、旅行產品整合及旅行信息分享等。她認為，「無憂行」現有1,900萬名用戶，加上功能全面的旅行應用程式，期望雙方合作可優化一站式旅行場景，而帝盛日後希望與零售商戶合作為客戶提供更多折扣優惠。