Deliveroo敲定新一輪融資　獲Amazon領投吸金45億

全球電子商貿龍頭亞馬遜（Amazon），近年積極打入串流影視等其他領域，有意與Apple、Google母企Alphabet等分庭抗禮。公司最近領投外賣平台Deliveroo總值5.75億美元（約45億港元）的新一輪融資，進軍餐飲外賣市場。

先後融資逾120億元

Deliveroo表示已完成G輪融資，由亞馬遜領投，並由普信集團、富達等現有投資者跟投，令該公司總融資額升至15.3億美元（約120億港元），融資所得將用作擴充位於英國總部的技術團隊，以及用作國外擴張，以吸納新客戶。

戶戶送創辦人及行政總裁許子祥（Will Shu）表示：「這項新投資會有助戶戶送業務的增長，為顧客帶來更多食物的選擇，滿足不同人的口味。這次新投資可為合作餐廳帶來更多發展機遇、幫助它們拓展業務，並創造更多高薪、靈活的工作。」

亞馬遜英國區總經理道格·戈爾（Doug Gurr）則表示：「我們非常欣賞戶戶送致力為顧客提供更多優質餐廳的選擇。許子祥和他的團隊建立了一個創新的科技和服務，我們期待看到他們接下來的發展。」

Deliveroo於2013年成立，去年外國傳媒報道，其競爭對手Uber一度有意提出收購，以一統餐飲外賣市場的江山，惟最終因雙方對該公司估值分歧過大而告吹。