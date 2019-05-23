Paypal用戶按年激增4000萬　交易總額按年增25%至萬億元

電子支付公司Paypal公布首季業績，透過Paypal交易總額按年增加25%至1,610億美元（約12,636億港元），而透過智能手機進行的交易額，亦按年上升36%，至660億美元（約5,180億港元）。

Paypal香港、南韓及台灣地區總監葉承浩指，目前全球有2.77億Paypal活躍用戶，其中2.55億為消費者帳戶，2,200萬為商用帳戶，過去12個月錄得4,000萬個新活躍用戶。

電玩遊戲與電子支付相輔相成

葉承浩指，電玩遊戲發展迅速，連帶其相關的電子商品交易亦不斷增加，而電子支付是推動電玩遊戲產業的主要因素之一。葉承浩指，無論是在網上遊戲內，抑或下載遊戲時，玩家都需要更快捷、方便及安全的交易，對電子支付需求增加，兩者相輔相承。

推新交易方法提升用戶體驗

葉承浩指，Paypal致力改善用戶體驗，提高交易安全性，其中的「Paypal One Touch」快速交易服務，用戶毋須輸入密碼、帳單及送貨地址，便可進行交易，而在今年首季已有超過1.36億用戶使用這項服務，並有1,210萬商戶接受有關付款方式，商戶的轉換率（Conversion）為使用其他電子錢包的約兩倍。

葉承浩指出，不擔心貿易戰對公司帶來影響。（賴啟燊攝）

冀更多公司加入發展電子支付

葉承浩認為，目前電子支付於全球各地未算流行，仍屬少數交易付款方式，希望更多公司加入發展電子支付，鼓吹、教育這項快速及方便的支付方式，認為數碼支付仍有很大發展空間。他不諱言不怕同行競爭，又指公司連續15季營運情況超過市場預期，「華爾街有幾多間公司做到？」

他又指公司與金管局一直有緊密聯繫，Paypal會繼續擴充業務，歡迎金管局積極推動電子支付發展。對於中美貿易戰，葉承浩認為貿易戰並不存在，並無擔心過有關的影響。