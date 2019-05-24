人民日報：中國不會靠炒房帶動經濟

《人民日報》海外版發表文章指出，中國將堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」這一定位，確保房地產市場行進在正確的軌道上。

報道指出近期隨着中美經貿摩擦再次升級，中國如何確保經濟平穩增長受到海內外廣泛關注。其中，有一種觀點認為中國需要放鬆房地產調控以刺激經濟。

報道引述分析人士指出，「中國發展仍處於重要戰略機遇期，中國經濟擁有足夠的韌性、巨大的潛力和不斷迸發的創新活力。面對外部不確定性的衝擊，中國將以『創新、協調、綠色、開放、共享』五大新發展理念為指引，深入推進供給側結構性改革，追求更高質量發展，向改革要紅利、向開放要潛力、向創新要動力。因此，中國將牢牢堅持『房子是用來住的、不是用來炒的』這一定位，確保房地產市場行進在正確的軌道上」。

今年以來，中國各地樓市延續了總體平穩的基調。天津財經大學經濟學院教授叢屹指出，今年以來，儘管中國房地產市場總體平穩，但從同比指標來看，出現了一些結構性分化的苗頭，部分地區房價有所異動，這是需要警惕的。

報道指出，中國有關部門對熱點城市樓市升溫現象給予了及時關注。日前，中國住建部在4月19日對6個城市進行預警提示的基礎上，又對近3個月新建商品住宅、二手住宅價格指數累計漲幅較大的佛山、蘇州、大連、南寧4個城市進行了預警提示。

2018年5月12日，中國遼寧省丹東市的新區空置樓房。（視覺中國）

中國58安居客房產研究院首席分析師張波表示，今年以來，隨着各地因城施策以及人才引進政策的不斷落地，個別城市受政策鬆綁預期影響，房地產市場出現明顯升溫。在此背景下，住建部在1個月內兩次發佈預警提示具有很明顯的「敲打」意味，同時體現了穩地價、穩房價和穩預期的調控決心。這也在一定程度上表明了「因城施策」絕不是「因城放鬆」。

文章稱，外部衝擊帶來的「穩增長」壓力，中國相關部門近期密集發出的「穩樓市」信號。

中國自然資源部要求，保持住宅用地供應穩定，引導市場預期，促進房地產用地市場平穩健康發展。其中，商品住房庫存消化周期為6至12個月的要增加供地。同時，自然資源部《產業用地政策實施工作指引（2019年版）》還明確指出，要深入推動節約集約用地，通過轉變土地利用方式和提高土地利用效率釋放更大的用地空間，保障新產業新業態發展和民生服務設施建設需求。

稍早前，中國人民銀行《2019年第一季度中國貨幣政策執行報告》亦指出，下階段貨幣政策要注重以供給側結構性改革的辦法穩需求，堅持結構性去槓桿，在推動高質量發展中防範化解風險，堅決打好三大攻堅戰。