點解要轉工？　想10年後人工由1萬元升到4.8萬元！

打工仔最希望聽到「加薪」兩字，最不想說出口是「辭職」兩字。但原來加薪幅度不符期望，可成為員工決定離開公司的原因。

有調查顯示，有3成受訪者曾在過去12個月曾轉工，當中49%是因為「不滿意薪酬及福利」而選擇轉工，並有37%受訪者指出，新工作能增加收入成為轉工的重大誘因，即使停留在同一職級亦在所不計。

jobsDB在今年3月至4月中向3,192名求職者進行調查，除發現有打工仔因人工加幅不及預期而轉工外，亦有31%受訪者指出，「工作量/壓力過大」而決定轉工，不過原來觸發最多人離職的原因，是「不滿意公司文化/管理風格」，比率達到50%。

年輕人易裸辭

調查又發現，表示轉工的受訪者中，有36%受訪者在找到新工作前便先辭職，即進行「裸辭」。為何有受訪者會選擇「裸辭」？竟有54%是因為對舊工作忍無可忍，有34%受訪者則表示有信心可以很快找到新工作。當然若無經濟負擔，亦令到受訪者較易選擇「裸辭」。調查顯示，有23%受訪者因自己無經濟負擔而不急於找新工作。

年齡及工作經驗，亦為員工考慮「裸辭」因素。調查顯示，若年齡為25歲以下者，有5成受訪者會選擇「裸辭」，若工作經驗少於2年，則有44%受訪者會作出這樣的選擇。

調查顯示，有近4成過去12個月轉工的人士是「裸辭」。（視覺中國）

「太忠心」加薪加得慢

既然員工選擇轉工的原因，為新工作的薪酬較高，那麼頻頻轉工應該可以讓員工薪酬水漲船高。不過調查顯示，原來轉工次數不應太頻密，每3年轉工1次較為理想。

調查顯示，打工仔從第一份全職工作起計算，發現若在10年轉工次數約為3次，即每3年轉工1次，現職薪酬較首份月薪相比，每年平均加幅約17%。可是若打工仔轉工次數達5次或以上，平均每年加薪幅度為14%，反映出轉工次數頻的效力似乎不太明顯。

假設入職時每薪為1萬元，若每年加薪酬度為17%，10年後人工為4.8萬元。

若果選擇做「忠臣」不轉工，人工又如何？調查顯示，平均每年加薪幅度約6%。

調查顯示，原來轉工太頻密，加薪幅度未必太高。（調查機構提供）

近3成人因為「懶」而唔轉工

調查更顯示，有52%受訪者認為自己薪酬低於市場水平，可是仍然留在原職，比率較去年調查發現的46%為高。為何打工仔自認為人工低於市場水平仍按兵不動，原來一個字「懶」，有29%受訪者指出「只是出於惰性而不願去經歷求職過程」。不過原來同事間的感情及關係，為另一個打工作不願離職，選擇此項的受訪者有29%。

那麼哪些行業對員工出手是最豪爽？「公關/企業事務」從業員加幅達9%，從事「數碼市場推廣/電子商務/社交媒體行銷」，以及「保險」，分別升8.6%及8.3%。至於花紅方面，今年打工仔平均獲1.5薪金作花紅，其中「款客服務/旅遊」行業員可多2.2個月薪酬作花紅，是最高的行業。