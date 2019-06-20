Nokia手機資料曾「錯誤送中」　將存於芬蘭Google伺服器

Nokia分拆出來、由HMD Global擁有品牌授權的Nokia手機，今年3月爆出客戶資料「錯誤地」傳送到北京的伺服器。HMD Global公布，將管理手機啟動和效能數據的數據中心，遷往位於芬蘭哈米納（Hamina）的Google Cloud分部地區。

結合數據分析 提升服務水平

HMD Global宣布與IT顧問服務供應商CGI及Google Cloud合作，在該芬蘭數據中心管理用戶資料。HMD Global指出，此舉可能是升Nokia手機系統更新的速度和準確度。

公司表示，透過結合Google Cloud的高級數據分析和機器學習技術，以及CGI的雲端和數據科學專業知識，HMD Global能夠充分利用數據分析，使全球的諾基亞手機用戶能享用更好的服務。

加強數據安全與私隱 保持透明度

該數據中心首先會支援Nokia 4.2、Nokia 3.2、Nokia 2.2與往後推出的手機，2020年Android Q推出之後，會再支援更早推出的手機。

HMD Global產品總監Juho Sarvikas表示：「我們希望透過全面運用新的芬蘭數據中心加強數據的安全和私隱，鞏固Nokia手機用戶對簡潔、安全、與時並進的Android體驗的信心。我們就如何收集和儲存手機啟動數據，保持高度的開放及透明度，並致力確保用戶了解有關服務如何改善手機使用體驗。」

客戶數據「錯誤」傳到中國 1月已修正

Nokia手機數據一直存放Amazon的AWS雲端服務位於新加坡的數據中心，今年3月，挪威廣播公司NRK報道指，Nokia 7 Plus會暗中將電話的位置、SIM卡數碼和電話序號傳送到中國的伺服器，伺服器網域為vnet.cn，由中國電信管理。

當時HMD Global承認有一批Nokia 7手機「錯誤地」傳送數據到中國，而1月的軟件更新已經修服這項「錯誤」。

MDN Global在2016年取得Nokia手機10年品牌授權，自此Nokia公司已沒有直接參與手機業務。