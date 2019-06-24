【附教學】騰訊旗下WeChat Pay HK推三大優惠　最多賺20蚊現金券

騰訊（0700）旗下WeChat Pay HK由即日起至8月20日，為新舊客戶推出三大優惠，只要做齊「三部曲」包括綁卡，登記轉數快，以及用轉數快轉賬，可領取高達20元的電子現金券。

首先是新綁銀行賬戶的迎新優惠，用戶於推廣期間首次成功綁定從未在WeChat Pay HK綁定的銀行賬戶，即可獲得消費滿20元減10元的電子現金券一張。

第二是轉數快的登記優惠，用戶首次於WeChat Pay HK透過電話號碼登記「轉數快」，可領取消費滿10元減5元的電子現金券一張。

第三是轉數快的轉賬額外優惠，用戶首次使用轉數快，並首次成功向他人單筆轉賬滿100元，可領取消費滿10元減5元的電子現金券一張。

現金券將會即時自動發放至用戶的WeChat Pay HK賬戶內，有關現金券亦僅限透過銀行賬戶消費時使用，有關現金券每次交易只限用一張，由領取日起計14日內有效。

要留意的是，合資格用戶是指6月20日至8月20日期間，從未以WeChat Pay HK在香港合作商戶消費之用戶。

若果同一張銀行卡號被綁定於多個WeChat賬號的 WeChat Pay HK錢包、同一個賬號在多部手提電話或流動設備上登入、或使用多於一個賬號在同一部手提電話或流動設備上登入，將被視為同一位WeChat Pay HK用戶。