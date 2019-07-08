渣打推手機鍵盤理財服務　發短訊或網購時可無縫即時轉賬

金管局去年推出「轉數快」（FPS），只要有收款方的電話號碼即可快速轉賬，一班朋友「夾錢」食飯更加方便。渣打銀行宣布，推出手機鍵盤理財服務「SC Keyboard」，客戶於手機App發出短訊或網購時，可直接於鍵盤上即時轉賬，期間無需切換應用程式，暫時僅適用於Android手機。

可於任何支援鍵盤手機App使用

渣打發出新聞稿指，「SC Keyboard」為該行手機App「SC Mobile」的內置功能，可於任何支援鍵盤的應用程式中使用，除了即時轉賬亦可快速查閱戶口結餘。例如與朋友夾錢食飯時，只要一按鍵盤上的渣打標誌，通過指紋認證後，便可在社交媒體與朋友聊天時，通過SC Pay即時轉賬。客戶可按其支賬戶口貨幣以港幣或人民幣轉賬，每日最多1萬港元或等值人民幣。

渣打介紹指，SC Keyboard容許客戶無需離開應用程式，無縫進行即時轉賬。（網頁截圖）

功能暫只限Android手機

該行介紹，客戶若需啟用「SC Keyboard」服務，只需使用支援指紋認證系統的Android智能手機、下載渣打流動理財SC Mobile、啟用指紋登入及SC Mobile Key，並登記該行「轉數快」服務「SC Pay」即可。

渣打香港個人金融業務主管江碧彤表示，「SC Keyboard」讓客戶無需離開手機程式，便可即時轉賬或查詢戶口結餘，體現該行以人為本的理念，把銀行服務融入客戶的生活中，未來會繼續發展數碼平台以改善客戶體驗，並推出優化分行及其他客戶接觸點的措施，提升全渠道的客戶體驗。