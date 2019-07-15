日本散戶一反常態想入市　投資研討會頻現「入門級」問題

日本散戶一向少碰股市，最著名的「渡邊太太」是一班沽日圓、買外幣的「師奶兵團」，買股人數並不多。不過，這種情況最近已有改變，是甚麼原因令他們再次涉足股市？

日本人曾有一段時間「全民皆股」。就在1970至1980年代，經濟增長強勁，股市成為全球各地散戶熱門投資渠道。《日本經濟新聞》引用數據指出，1970年代，以金額計，股票佔個人投資者持股比例超過30%。

散戶持股比例 由超過30%跌至17%

不過隨着經濟泡沫爆破，日股長期下跌，日本人對於曾經重挫的股市避之則吉，轉而做低風險的投資，1990年代個人投資者比例已趺穿20%，2017年更跌至17%的最低點。

但2018年數據來看，這種情況有很大變化。2018年個人投資者和其他投資者，持股量增加接近10%。個人投資者人數按年增加343萬人，至5,473萬人。扣除抽新股和股票分割轉手等部份，有192萬人新開始投資。

近年有不少新手投資日股，而他們的取態十分審慎。（路透社）

新手湧入 網上研討會收看多三成

日本樂天證券在6月25日舉行網上研討會，有大量投資者提出「入門級」問題，包括詢問「iDeCo（個人定額繳款養老金）」是甚麼，這些資料不難找到。據稱，這次網上研討會收看人數按年增加三成。

日本有公共養老金，家庭亦習慣投資外幣，為甚麼愈來愈多人買股？

原來背後是對晚年生活的不安。

買股為了應對將來生活 非高風險炒賣

《日本經濟新聞》訪問得知，有27歲男子開始投資，因為「為了應對將來的生活」。另外亦有男子表示「希望管理資金應對晚年生活」。

這班年輕投資者不是高風險炒買，網絡證券數據顯示，傾向「長期定投」（定期供款買股）的投資者正在增加。例如樂天證券自定投服務，2019年3月底有接近124萬宗指令，按年大升64%。

此外，日本有小額投資免稅制度，據日本金融廳統計，這制度之下的帳戶數量，2018年底達到1,150萬個，較4年前大增四成，且是穩步上漲。

散戶投資指數型信託基金 分散風險

另有投資者選擇投資信託基金，信託基金日股持有率，按年增長1.2個百份點至8.4%，連續4年創新高，散戶最主要投資於「指數型投資信託」。

由此可見，雖然日本人開始增加股票投資，但取態亦十分審慎。