Hello Kiity生產商Sanrio遭歐盟罰620萬歐元　原因係......

Hello Kitty版權持有人及生產者Sanrio（三麗鷗），遭到歐盟委員會罰款620萬歐元。原因與三麗鷗對獲授權生產旗下卡通人物的生產商，就產品於歐洲經濟區（EEA）內銷售時，作出地域上限制。

歐盟委員會於新聞稿內引述歐盟競爭事務執行委員Margrethe Vestager指出，決定確認貿易商在銷售授權產品時，難以避免將產品在不同國家銷售；又指出作出地域限制，會減少消費者的選擇，並且要負擔更高價格，以及違反歐盟的反壟斷條例。她表示從今日起，消費者可以在單一市場中受惠。

Nike亦涉同類調查遭罰1250萬歐元

新聞稿指出從2017年起，對三麗鷗就若干授權及分銷安排進行反壟斷調查。以了解是否商戶在歐洲經濟體內，進行跨地域及網上銷售時，是否受到限制。其後歐盟委員會調查後發現，三麗鷗的非獨家授權協議有違歐盟競爭條例，包括直接限制商品行跨地域銷售，同時對於不願配合跨地域銷售限制安排的商戶，採取不同措施，如進行審計及不予續約等。

歐盟指出三麗鷗的不合法安排已持續予11年，導致消費者蒙受損失。

不過歐盟指出在調查期間，三麗鷗相當配合，所以最終罰款金額，歐盟予四折優惠，罰款622.2萬歐元。歐盟指出該筆罰款會用以支持歐盟預算。

歐盟在2017年對三麗鷗﹑Nike及環球影城三家公司，就限制商戶在歐盟單一市場內的跨境或網上銷售進行調查。結果Nike及三麗鷗已先後被罰款1,250萬歐元及622.2萬歐元，對環球影城的調查目前仍在進行。