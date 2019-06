澳門Hello Kitty主題展7月登場　入場必影10個打卡位

人氣角色Hello Kitty為慶祝45週年,推出一系列慶祝活動,繼東京晴空塔和韓國釜山的主題展覽後,7月18日開始亦會於澳門百老匯舉辦《Hello Kitty Hello Again》期間限定主題展,近近地去打卡超方便! 是次展覽的Hello Kitty主題造型戴上了紅色花花眼鏡,以Kitty看世界為設計靈感,屆時將有10大主題打卡區域,讓粉絲投入Kitty第一身角度互動!

展覽入場位置有超巨型Hello Kitty花花眼鏡佈景,入場時會打開機關,讓參觀者走進Kitty世界。

【1】Hello Kitty蘋果世界

首個展區的牆身滿佈大小紅蘋果,展覽主題花花眼鏡Kitty造型則會以吊燈裝置呈現。今次展覽更加入互動元素,參觀人士可以走到互動屏幕前,隨機計算出個人身高與體重相約的蘋果數量。

【蘋果世界】Kitty身高相等於5個蘋果,體重相等於3個蘋果,來與Kitty比一比。

【2】蝴蝶結泡泡浴

Kitty最具代表性的小蝴蝶結變身成為9米特大蝴蝶結形波波池,可以跳進波波池與數百隻蝴蝶結拍照,亦可親親4米高Hello Kitty。

【3】Hello Kitty小鎮

展區以Hello Kitty出生地英倫小鎮為藍圖,Kitty的家人包括爸爸、媽媽、妹妹及好友們如Joey、Thomas及Tippy等甚至郵差山羊叔叔及狗狗警察等,都會於鎮內不同角落跟大家見面。

【4】Miss White世界

Kitty本名Kitty White,所以特別以純白色調打造主題區,場內滿佈的牛奶樽裝飾,亦是Kitty於1974年首次現身時嘅標誌物之一。浮雲下的觸控屏幕更會有神秘互動效果!

【5】Hello Kitty!Hello Music!

較特別的暗黑展區呈現出Kitty的音樂世界,可以欣賞以霓虹燈打造的巨型收音機及揚聲器,走入Kitty頭形裝置更會拍出特別有「螢」照片!

尚有5個打卡展區:「Hello Kitty工房」、「Kitty Mimmy小秘密」、「糖果世界」、「夢幻花海裙」及「Hello Kitty看世界」。密切期待2.5米高花花眼鏡造型Kitty將於展覽開幕時登場!

↓↓↓按圖看更多展區圖片↓↓↓

早鳥預售優惠

即日起至7月17日會有預售優惠,早鳥價港幣108元(正價門票170元;全日制學生120元)**身高90cm以下小童免費入場。

購買早鳥門票更可獲獨家限量版零錢包一個,4款隨機附送,送完即止!

Hello Kitty Hello Again

地點:「澳門百老匯™」2樓(澳門銀河™對面)

日期:2019年7月18日至2019年9月1日

時間:上午12:00至晚上20:00(一至五)/上午11:00至晚上20:00(週末及假日)

展覽詳情按此