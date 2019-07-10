Superdry拓新業務觸礁兼虧損擴大　創辦人指公司復甦之路漫長

時裝品牌Superdry雖然Logo有幾個片假名日文字，但其實是英國時裝公司，與全球不少同業一樣，正面臨銷售下滑的困境。創辦人Julian Dunkerton警告，公司復甦之路漫長。

該公司拓展運動衫、連帽衫及jacket之後，近年在批發及電子商貿遇上挫折，發出了盈利警告。

虧損進一步擴大 但未計劃大規模關店

Superdry去年虧損擴大67%，公司預計2019至2020年收入會繼續下降，基礎盈利只有「適度」增長，令分析師下調盈利預測，股價在上一個交易日大跌超過一成。

Julian Dunkerton表示，公司正審視旗下商店，但未預計會大規模關閉，「商舖業主希望我們的牌子在他們的商場或購物街上出現。」

他稱公司在中美都有很大發展潛力，但要審視這兩個市場如何運作。

英國脫歐引起的不確定性，加上消費者快速轉向網上銷售，當地零售行業面臨很大困境，不少公司要裁員關店。

增加網購產品種類 減少促銷提升盈利

Superdry在英、歐、美共開設248間分店，但截至4月底年度虧損達8,540萬英鎊，較2017至2018年度的虧損6,530萬英鎊惡化。

Julian Dunkerton在今年4月回歸公司，重點是要將Superdry產品回歸正確軌道，並改善網上營銷。他增加網上銷售的產品數量，增加旗艦店庫存，同時減少促銷活動來提振利潤率。

然而他也表示，業務問題不是一朝一夕能夠解決。